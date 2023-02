Pronašli smo pjevača iz tunela Ivan: Kakanjac je, evo gdje ga je život odveo

Na snimku se vidjelo kako ljudi rade izuzetno težak posao u utrobi zemlje, ali kada dođe pauza zapjevaju kao da im je to posljednje u životu.

U glavnoj ulozi se našao Kakanjac Alen Čolak, koji se javio za portal "Avaza".

Čolak je trenutno u Frankfurtu, radi kao fasader. U Njemačku je otišao prije tri - četiri mjeseca, sa željom da vidi kako je u ovoj, za mnoge Balkance, "obećanoj zemlji".

Uvijek je tako veselo

Kaže da je s njim i njegovim kolegama uvijek veselo, ma koliko posla da imaju.

- Ovdje kod mene su 90 posto Balkanci. Znači, svako jutro, svaki dan ono što bi rekli, kada je najteže, mi zapjevamo.

I kad smo u problemima, dragi Bog da, sve se riješi. Kolege su fini ljudi, vrhunske osobe - govori Čolak za portal "Avaza".

U Njemačku je stigao s namjerom da se uvjeri kakva je situacija, a u Bosni i Hercegovini je ostavio suprugu sa dvoje djece, osmogodišnjom kćerkom i sedmomjesečnim sinom.

- Razmišljam se vratiti u svoju Bosnu, ima i tu nafake. Njemačka nije kao što ljudi pričaju. Ljudi govore "to je Njemačka, to su pare“, ali nije to istina. Nekad možda i jeste bila, ali sada nije.

Ja posla imam i u Bosni. Ja sam otišao da vidim kako je ovamo. Treba godina i godina da se tu radi i treba raditi za Nijemca da bi se nešto ostvarilo. I ovdje "se lomi“ kičma, ako ne i gore - govori nam Čolak.

Dobar radnik uvijek ima posla

Uvijek ga je zanimala Njemačka, iako je posla imao i u BiH.

- Rekao sam ženi, odoh da vidim i brzo se vraćam. Dobar radnik, pošten i veseo uvijek ima posla, pogotovo sada kada je dosta naroda otišlo iz BiH - kaže Čolak.

U BiH je velika potražnja za kvalitetnim radnicima, a Čolak je sretan zbog toga jer se, kako kaže, napokon cijene radnici.

- Takvo je vrijeme došlo, hvala Bogu. Sada se više cijeni radnik. Tako lijepa, divna zemlja bogata rudama i vodom, dobar i gostoprimljiv narod..., ma nemamo mi potrebe dolaziti u tuđu zemlju, graditi je, bolje nam je da gradimo svoju - rekao je Alen Čolak za portal "Avaza".