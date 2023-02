Konaković: Puno povjerenje u SDP, sa SzBiH i NES-om se još upoznajemo

Gost ovosedmičnog izdanja Dnevnika D na FTV bio je Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova i predsjednik NiP-a.

Na početku kaže da je na današnjoj sjednici (jučerašnjoj ap.a.) Vijeća ministara bilo malo više nasmijanih lica nego što je to u politici uobičajeno.

- Mi zaista svoj mandat počinjemo u drugačijem ambijentu. Malo je više pozitivne energije, što mislim da BiH čeka predugo. Činjenice da već imamo formirano Vijeće ministara u januaru, da je Borjana Krišto imenovana za mandatarku u godini u kojoj su održani izbori govore u prilog tome da je ovo jedan drugačiji start i da će ovo, siguran sam, biti bolje nego što je bilo ranije. Da li će biti dovoljno dobro, vidjet ćemo.

O OSA-i kaže da je obaveza da se vrlo brzo i u sigurnosnim agencijama i nekim drugim institucijama popravi zatečeno stanje.

- 20-ak ljudi je tamo kojima su davno istekli mandati, koji nemaju nikakvi odgovornost i koji površno odrađuju svoj dio posla. OSA ima dodatnu dimenziju, koristi se kao ozbiljan alat za pritiske na političke oponente, za pritiske na pravosuđe. Uočili smo mnogo nepravilnosti i zbog jednostavne procedure smjene i imenovanja oni idu prvi, ali i zbog činjenice da je tamo najvjerovatnije najgore stanje. Usaglašavamo imena, razgovaramo sa ljudima iz struke, želja nam je da na čelo OSA-e dođe ozbiljan, stručan, etičan kadar koji neće progoniti političke oponente nego će čuvati sigurnost BiH.

Pojašnjava da se uži izbor sveo na nekoliko ljudi. Konaković ističe da su iz SDP-a rekli da samo ono što je nužno se mora mijenjati odmah.

- Ponavljam, veliki je broj ljudi kojima je istekao mandat i koji tamo zaista sjede bez ikakve forme i funkcije. Imamo još jako puno procesa o kojima se tek raspisuju konkursi, u kojima se provode ozbiljne zakonite konkursne procedure. Tako da ne žurimo ni mi, ne lomimo preko koljena niti nam je to interes, ali se neke stvari moraju raditi hitro. Mislim da oko OSA-e niko nema dilemu.

O izboru kandidata za ambasadorske funkcije Denisa Bećirovića kaže:

- Mi nismo birali člana Predsjedništva koji je stranačka marioneta. Birali smo Bosanca i Hercegovca koji ima hrabrost da donosi odluke i Denis Bećirović je donio svoje odluke. Odabrao je ljude onako kako je mislio da je najbolje. Ja nisam bio ministar vanjskih poslova u vrijeme kad je on tu odluku donio. Moja je obaveza da s tim ljudima koordiniram, komuniciram, da u tim direktnim komunikacijama ocjenjujem njihove kvalitete, vrijednost i znanje. Kada dođu na destinacije vrlo ću profesionalno sarađivati sa njima.

Državna imovina je ključno pitanje BiH

O zahtjevu EU da se uvedu vize ruskim građanima ističe da Željka Cvijanović ima jedno viđenje, a on drugo.

- Ono što je najvažnije je da smo se čuli odmah. Ona je dala neko negativno, ja pozitivno mišljenje i tako će u BiH biti dok se naši stavovi eventualno nekad ne približe. Jučer smo to govorili. Dodik je protiv uvođenja viza ruskim građanima, mi smo, prateći SSP i kandidatski status koji smo dobili, rekli da smo za u ovom pitanju i obojica smo o tome govorili normalno zato što smo svjesni da se u nekim stvarima ne slažemo. Ali pokušavamo akcenat staviti na koje stvari oko kojih se slažemo. Mislim da će tu biti puno više dobrog za građane BiH.

Konaković naglašava da je državna imovina ključno pitanje BiH.

- Titular je BiH, država, Ustavni sud je to potvrdio više puta. Zakoni koji se donose u NSRS neće imati za posljedicu da sutra tom imovinom eventualno prometuje bilo ko osim Parlamenta BiH i državnih institucija. Ta priča izaziva puno pažnje u javnosti, ali ona, prema našem mišljenju, ima taj jednostavan pravni epilog. Kad je riječ o Buk Bijeloj to su projekti o kojima želimo da razgovaramo, za koje želimo da budu izgrađeni. To je isključivo državni projekt u kojem će veliku korist imati entitet RS, a pokušavamo da oba entiteta imaju korist. Jučer (prekjučer op.a.) smo na sastanku dogovorili da ćemo napraviti pravne timove i oni će naći zakonit, ustavan put da se taj proces desi. Osjetljiva su pitanja, interes za implementacijom je zajednički i mislim da ćemo naći i zajednički jezik.

Pojašnjava da je jučer (prekjučer op.a.) u Banju Luku otišao na gostovanje u jednoj emisiji.

- Kada god putujem po BiH iskoristim priliku da razgovaram sa ljudima sa političke scene. Bilo je logično da sa Dodikom razgovaram o ovoj brzoj uspostavi vlasti koja se nikad ranije nije desila, ali i nekim procesima koji će se dešavati kasnije. Naravno, u svojstvu predsjednika NiP-a smo zakazali taj sastanak, a razgovarali smo o raznim temama. Odbijam bilo kakvu tezu da entiteti vode vanjsku politiku BiH. Više me kao čovjeka zabrinjava i plaši činjenica da već u nekoliko navrata SDA RS doživljava stranom zemljom. Taj pogled najjače stranke u BiH me plaši i zabrinjava i želio bih da što prije shvate da je to za našu zemlju jako loše. Za mene je svaki pedalj ove zemlje jednako bitan.

Prečesto bijemo tuđe bitke u kojima građani BiH nemaju ama baš nikakvu korist

Navodi da vanjsku politiku vodi Predsjedništvo BiH.

- Ministarstvo vanjskih poslova ima najozbiljniju ulogu nakon Predsjedništva BiH. Ja ću, kao ministar, razgovarati sa svima koji mogu doprinijeti boljem shvatanju prilika, rješavanju problema. BiH u diplomatiji što prije treba ozbiljniji pristup, moramo biti vidljiviji.

Smatra da BiH najčešće treba pratiti politiku EU.

- Mi smo SSP-om, dobijanjem kandidatskog statusa, našom naglašenom tendencijom da idemo u EU i da naš ključni prioritet budu NATO integracije, pristali na neka pravila koja nam se ponekad možda ne sviđaju. Ipak ja mislim da je dovoljno prostora da ova mala zemlja, ponosna zemlja i njeni građani može često reći i ono što misli i sa čime se ne slaže i poslati neku jaku poruku. Mi prečesto bijemo tuđe bitke u kojima građani BiH nemaju ama baš nikakvu korist.

Kada je riječ o odnosima sa zemljama regije Konaković kaže:

- Kolega Grlić Radman i ja smo razgovarali nekoliko puta. Imao sam ideju da već ove sedmice otputujem u malu balkansku turneju, ali zbog priprema za Minhensku konferenciju uglavnom su kolege zauzete, tako da ću region obići nakon te konferencije. Razgovarao sam i sa kolegom Dačićem telefonski i dogovorili smo posjetu Beogradu. Dogovorili smo posjetu Crnoj Gori, a obići ću i Sandžak u toj turneji. To je slanje naše poruke koliko nam je važna stabilizacija odnosa na Balkanu. Imao sam jutros odličan sastanak sa kolegom Košarcem. Puno je otvorenih pitanja između Hrvatske i BiH i pitanje granica koje je jedno od ključnih. Trgovska gora je nešto što nas muči i mori, imamo neke ideje kako da se to pitanje riješi. Pristup razgovora i dogovora koji primarno nije konfliktan očekujem da će dati neke rezultate.

Visoki predstavnik će morati intervenisati

O Osmorci kaže da broj partnera varira.

- On je baš prava matematika. Mislim da je nakon zadnjih dešavanja, prilikom izbora delegata u Dom naroda na državnom nivou, bilo tenzija koje su prouzrokovale da je SDP odlučio, i Trojka je odlučila, da nema više partnerski odnos sa Projektom Za nove generacije. Mi poštujući SDP-ov stav, pratimo taj stav. Ta turbulencija ne utiče puno na nivo Federacije. Imali smo jedan ozbiljan sastanak na kojem smo potvrdili opredijeljenost da ta priča ide do kraja, da vrlo brzo izađemo sa programom, sa strukturom nove Vlade.

Navodi da se nada da će Vlada Federacije biti formirana vrlo brzo.

- Ta realnost će isplivati na površinu za nekoliko sedmica. Kad potvrdimo rukovodstvo Federacije, vrlo brzo idemo u prijedloge mandatara i Vlade i dolazimo u fazu kada SDA odlučuje da li će blokirati život u Federaciji, pa time i u BiH, ili će se ponašati parlamentarno, demokratski i dozvoliti da većine formiraju vlast.

Konaković smatra da će u konačnici visoki predstavnik morati intervenisati.

- Njegovo rješenje nas je dovelo u situaciju da su blokade čak i izvjesnije nego što su bile prije donošenja njegovog akta. Nije nam rekao na koji način će to biti riješeno, ali sumnjam da će bilo ko posmatrati takvu vrstu blokade u periodu kad imamo politički zamah, kad BiH više nije zemlja slučaj, nego je zemlja kojoj se otvaraju vrata. I zamislite sad da neko stane na put nekoj pozitivnoj energiji. Politički bi bilo štetno za SDA. A ako tako ne bude onda postoji kritična masa koja će riješiti taj problem, uključujući gospodina Šmita.

Kaže da je, ako se dogovore, logično da i SDA bude dio vlasti.

- Ako se ne dogovorimo, nije logično. Mogli bismo i mi tražiti da budemo dio vlasti u TK danas u kojem to može bez nas i evo ne guramo se, ne plačemo. Možda je bila greška od samog starta ta isključivost na svim nivoima pristup da niko neće. SDA ima još uvijek neke organizacije sa kojima se može sarađivati. Ali njen vrh nije za nas poželjan partner. Mislim da nije realna opcija sa SDA bude dio vlasti. Mislim da bi ona u ovom trenutku otkočila imenovanje, ali ne bi donijela nikakvu korist građanima Federacije. Jer oni koji su proizveli sve ove probleme ne mogu ih rješavati, niti ih mi sa njima možemo rješavati. Osim da se može deblokirati, od njih se više ništa ne može dobiti.

Nivo povjerenja koalicionih partnera HDZ-SNSD-SDA je izlizan do kraja

Naglašava da u SDP ima puno povjerenje.

- Deblokada mora biti omogućena bar na još jedan način. Osim SDA barem visoki predstavnik bi trebao deblokirati. U tom slučaju ne vidim opciju, a pogotovo ne potrebu, da SDA bude unutra. U SzBiH i NES nemam baš povjerenje kakvo imam u SDP. Sa njima je još uvijek upoznajemo. Ali imam dovoljno povjerenja.

Konaković ističe da u izjavi Dragana Čovića nije baš vidio poruku da HDZ pregovara sa SDA.

- Nivo povjerenja koalicionih partnera HDZ-SNSD-SDA je izlizan do kraja. Tu nema više ni milimetar prostora kako bi oni jedni drugima mogli vjerovati da se neke stvari u BiH mogu mijenjati. U BiH je sve moguće. Za NiP-ove postupke odgovaram lično, za postupke kolega ne mogu odgovarati.

Pojašnjava da je rok za izmjene Izbornog zakona šest mjeseci od formiranja vlasti na svim nivoima.

- Ja se ne bih vodio tim rokom. Volio bih da pregovori počnu što prije. Pitanje Izbornog zakona nije pitanje samo HDZ-a. Moramo omogućiti građanima BiH ukidanje te najbrutalnije diskriminacije.

U KS je bilo malo ispitivanja snaga i uspostave povjerenja na svim nivoima vlasti pa mi se čini da nema više potrebe da se čeka, odugovlači. Čekamo još uvijek ime kandidata za premijera iz Naše stranke - zaključio je Konaković.