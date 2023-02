Helez za "Avaz": Insistirat ću na brzom imenovanju novih čelnika policijskih agencija

U četvrtak, 9. februara, bit će održana sjednica Vijeća ministara.

Na dnevnom redu je 60 tačaka, a kako je za portal "Avaza" izjavio ministar odbrane Zukan Helez, naći će se i tačka o imenovanju Komisije za provođenje konkursne procedure za čelne pozicije tri policijske agencije - Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Granične policije i SIPA-e.

Brzo imenovanje

Pojedini mediji naveli su kako će se na narednoj sjednici glasati o imenovanju čelnika tri policijske agencije.

Helez je kazao da, ukoliko to ne bude na ovoj sjednici, da će sigurno biti na sljedećoj.

- Vidite, to će ići jako brzo, to je sigurno, to je ono što ja znam. Da li će na ovoj sjednici nisam siguran.

Svakog četvrtka je sjednica Vijeća ministara, ako ne bi potvrdili imenovanje na ovoj sjednici, onda će na sljedećoj.



Ja ću insistirati da imenovanje novih čelnika policijskih agencija bude što prije - rekao je Helez za portal "Avaza".

Mandati istekli

Podsjetimo, mandati direktora i zamjenika osim direktora SIPA-e istekli su krajem maja.

Za poziciju direktora DKPT-a predloženi su Mirsad Đelilović i Ensad Korman. Za funkciju zamjenika direktora predloženi su Marko Amidžić i Đuro Knežević.



Za direktora Granične policije prvorangirani je Robert Perić i Mirko Kuprešaković, a za zamjenike Fahrudin Halač i Amra Aljić.



Za zamjenika direktora SIPA-e prvorangirani je Zoran Galić, a drugoorangirani Vladimir Popović.