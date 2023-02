Adnan Habibija (SDP) uvjeren da će biti gradonačelnik Bihaća: Pogledajte kandidata SDA

Predsjednik Gradskog odbora Socijaldemokratske partije (SDP) Bihać Adnan Habibija je u utrci za gradonačelnika Bihaća na prijevremenim izbori koji su raspisani za 5. februar.



Za portal „Avaza“ Habibija je kazao da je vrijeme za promjene i da će promjene doći u nedjelju.

Promjene moraju doći

- Ambijentalno kada pogledate, u Gradu Bihaću već su se stvorile pretpostavke za promjene. To je neminovno! Promjene moraju doći jer je vrijeme nakon 6 godina stagnacije, nakon 6 godina lošeg upravljanja Gradskom upravom da konačno dođe osvježenje. To kada se desi 5. februara i kada ja pobijedim, sigurno je da ću uvesti određene novitete prvenstveno kada je u pitanju samo rukovođenje gradskim organom uprave. Nakon toga ćemo ponuditi sve resurse investitorima da ulažu u grad Bihać jer je to neminovnost. Bez toga nema ni punjenja budžeta - kaže Habibija.

Ističe da će kada obijedi raditi na tome da se realiziraju infrastrukturni projekti.

Šta je s aerodromom

- Infrastruktura je ravna nuli! Za 6 godina potrošeno 200 miliona KM budžetskih sredstava, ništa nije investirano u grad, prema tome to su neke stavke koje ću uopćeno poboljšati. Neophodno je raditi i na gradnji aeorodroma. Nastaviti gradnju. Zašto to stagnira? Također, zabranit ćemo rad nedjeljom, omogućiti radnicima kojih je najviše u trgovinama, omogućiti im da tu nedjelju provode sa svojim porodicama - kaže Habibija.

Kaže da je uvjeren u svoju pobjedu.

- Naravno, kada pogledate ostale kandidate. Pogledajte kandidata SDA, POMAK-a i 2 nezavisna... Praktično ja jedino predstavljam jednu istinsku promjenu. Mislim da će to građani 5. februara prepoznati - kaže Adnan Habibija.