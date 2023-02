Bh. reditelj Haris Pašović za "Avaz": BiH je na ivici ambisa

Umjetnici zastupaju one koji nemaju javni glas, mi smo tu da govorimo istinu. Najmanje što bismo mi trebali raditi jeste zabavljati ljude, treba da govorimo o onim temama koje izbjegavaju politika ili javnost.



Ovo je za „Dnevni avaz“ rekao proslavljeni bh. reditelj Haris Pašović, koji je dodao da i umjetnici, kao i intelektualci trebaju otvarati bitne teme koje su ključne za jedno društvo, a da naše, nažalost, ima previše takvih tema.

Značajni koraci

Na naše pitanje ima li nade u bolje sutra, Pašović je odgovorio:

- To je kao kada kažete ljekaru: „Vidite kako su svi bolesni, recite nam nešto lijepo.“ Najljepše što može da se kaže jeste da treba da se borimo. Ovo što se sada dešava nije dobro jer vrlo veliki broj ljudi odlazi, zemlja je uništena nacionalističkim politikama koje su je dovele na ivicu ambisa. To što smo dobili kandidatski status neće ništa značiti ukoliko ni mi ni Evropska unija ne poduzmemo značajne i brze korake da se priključimo evropskoj zajednici. U protivnom, taj kandidatski status neće imati nikakvu funkciju.

Naglasio je da se geostrateški oblik svijeta mijenja, a da su krize s klimom i ekonomijom evidentne.

Dramatična situacija

- Prvo imamo problem s visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt), koji se užasno zapetljao sa svim svojim nespretnim pokušajima da poboljša sistem, a nije ga poboljšao. Drugo, imamo problem što, kada je u pitanju osmorka, imam osjećaj da im je više stalo do funkcionerskih pozicija nego do rješenja. Barem većini njih. Treće, ne vidim koje su to promjene koje se dešavaju u HDZ-u i SNSD-u, a koje se na značajan način distanciraju od njihovih nacionalističkih politika u proteklom vremenu. To je sada jedna dramatična situacija koja mora vrlo brzo da se rješava - zaključio je Pašović.

Šta je irelevantno

Mi imamo visokog predstavnika koji je staratelj već skoro 30 godina, naveo je Pašović.

- Nemamo normalnu ekonomiju ni monetarni sistem. Ali mi se ponašamo kao da je naš jedini problem ko će od političara dobiti koje ministarsko mjesto. Mislim, to je potpuno irelevantno ako ti ministri ne urade ništa urgentno da se ova zemlja spasi. Svi smo očekivali da će se konačno jedna nova politička energija ostvariti - kazao je Pašović.

Dodao je da kao veliki plus i optimizam smatra to što su se SAD ponovo aktivno uključile jer bez njih nema rješenja u BiH.