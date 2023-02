Čampara o saopćenju NES-a, SBiH i ZNG: Nema ništa sporno, svi želimo programsku vladu

Nakon zajedničkog saopćenja Stranke za BiH (SBiH), Za nove generacije (ZNG) i Narodnog evropskog saveza (NES), u kojem navode da će podržati koaliciju okupljenu oko stranaka trojke, samo ako se bude radilo o, kako su naveli, "programskoj vladi".

Na ovo saopćenje za portal "Avaza" reagirao je Aljoša Čampara, član predsjedništva Naroda i pravde (NiP).

Ništa sporno

- Ja ovo ne bih nazvao uslovljavanjem. Ne vidim ništa sporno u tome. Pa svi smo mi za programsku vladu i već radimo na programu i ja mislim da treba što hitnije donijeti programske ciljeve nove koalicije.

U ovom slučaju osmorka koja će činiti vlast na Federalnom nivou, dakle donijeti sve one programe koji će donijeti dobrobit za građane BiH i u programe staviti ono što smo obećavali građanima da ćemo izvršiti, u toku predizborne kampanje.

Dakle, to je jedna sasvim normalna i očekivana stvar - kaže Čampara i dodaje da se to očekuj od svih aktera te da nema razloga da se to ne privede kraju.

Čampara je kazao da tsu timovi stranaka usaglasili programe.

- Mislim da su oni i prikraju, da su timovi stranaka već radili na tome i mislim da se to samo treba finalizirati. Mislim da treba vratiti na neki način eventualno poljuljano povjerenje koje se pojavilo među političkim subjektima osmorke.

Možemo reći da je to neko sa strane pokušao ubaciti neki klip da ova osmorka ne bi uspjela i naravno da se svi trebamo podjednako uvažavati i imati razumijevanja jedni prema drugima kao i imati razumijevanje za određene različitosti koje postoje među osmorkom, ali naravno uvažavati ono što je nabitnije za građane BiH.

Trebamo raditi institucionalno

Svaki politički subjekat je bitan i ne samo politički subjekat, nego i svaki zastupnik i pojedinac u smislu i same parlamentarne većine. Ne zbog tog pojedinca ili političkog subjekta nego zato što su građani glasali i dali povjerenje tim političkim predstavnicima u Pralamentu Federacije.

Mislim da trebamo raditi institucionalno, da moramo uspostaviti normalan, demokratski sistem vlasti, a svi oni koji budu blokirali, moramo se zajednički oduprijeti svim tim blokadama na način kako je propisano i Dejtonskim mirovnim sporazumom i zakonima ove zemlje. Naravno u saradnji sa Međunarodnom zajednicom, odnosno visokim predstavnikom koji je po Dejtonskom mirovnom sporazumu dio pravnog poretka BiH - kazao je Aljoša Čampara.