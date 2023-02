Izborna šutnja traje do sutra do zatvaranja biračkih mjesta

Prijevremeni izbori za gradonačelnike Bihaća, Tuzle, Srebrenika i Zvornika te načelnike općina Bratunac i Vogošća bit će održani sutra, 5. februara. Biračka mjesta u ovih šest gradova i općina BiH bit će otvorena u 7 sati, a treba da budu zatvorena u 19 sati.

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) podsjeća sve pružaoce audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštovanja izborne šutnje neposredno pred prijevremene izbore.

Izborna šutnja

U poglavlju 16. Mediji u izbornoj kampanji, Izbornog zakona BiH, član 16.11 se kaže:

- U toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta na teritoriji BiH neće biti nikakvog medijskog izvještavanja o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Period izborne šutnje traje do zatvaranja biračkih mjesta.

Potpuna zabrana medijskog praćenja bilo kakvih izbornih aktivnosti će stupila je na snagu danas u 7 sati, a trajat će do zatvaranja biračkih mjesta, odnosno do nedjelje, 5. februara 2023. godine do 19 sati.

Agencija također podsjeća na član 16.10 Izbornog zakona BiH u kojem se navodi:

- U periodu od 48 sati prije otvaranja biračkih mjesta, pa do zatvaranja biračkih mjesta neće se objavljivati rezultati istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima.

Prazna mjesta

U Centralni birački spisak je za ove prijevremene izbore upisano ukupno 309.288 birača računajući one koji glasaju na redovnim biračkim mjestima, u odsustvu i putem pošte. Od navedenog ukupnog broja je za Bihać upisano 58.097 birača, Srebrenik 39.074, Tuzlu 111.512, Zvornik 53.830, Bratunac 18.787 i za Vogošću 27.988 glasača.

U mnogim od ovih sredina, razlog za održavanje prijevremenih izbora je što bi gradonačelnička odnosno načelnička mjesta ostala formalno upražnjena budući da su dosadašnji dužnosnici na tim funkcijama osvojili mandate u drugim tijelima vlasti na prošlogodišnjim oktobarskim Općim izborima u BiH. Centralna izborna komisija BiH je odluku o raspisivanju i održavanju ovih prijevremenih izbora u šest gradova i općina donijela 7. decembra prošle godine.