Bećirović razgovarao sa predsjednikom Kongresa Bošnjaka svijeta: Jačati poziciju BiH u SAD

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Vašingtonu sa Azemom Derviševićem, predsjednikom Kongresa Bošnjaka svijeta (KBS), Zerinom Dervišević-Hasan članicom rukovodstva New England Friends of Bosnia and Herzegovina (NEFBIH), neprofitne organizacije koja okuplja prijatelje BiH i članom Odbora NEFBiH Kemalom Čolakhodžićem.

Zalagati se za povezivanje

Predstavnici ovih utjecajnih organizacija podržali su aktivnosti i inicijative člana Predsjedništva BiH Bećirovića tokom njegove posjete SAD, konstatirajući da takvi potezi vode jačanju pozicije Bosne i Hercegovine u SAD.

Azem Dervišević, predsjednik Kongresa Bošnjaka svijeta i član Upravnog odbora Radne skupine za BiH, koja okuplja ljude porijeklom iz BiH i Amerikance, poručio je da će se KBS i dalje zalagati za povezivanje progresivnih ljudi u BiH i inozemstvu s ciljem pripreme i realizacije novih projekata za dobrobit domovine.

Doprinos u radu i djelovanju

Dervišević je pozdravio uspostavu Savjeta pri Uredu člana Predsjedništva BiH Bećirovića, iskazujući spremnost za doprinos u radu i djelovanju, a posebno u Vijeću za dijasporu koji uskoro treba biti uspostavljen.

Uputio je poziv članu Predsjedništva BiH Bećiroviću da u Parlamentu države Massachusetts prisustvuje obilježavanju Dana državnosti BiH.

Radna skupina za Bosnu i Hercegovinu ima četiri glavna cilja: borba protiv negiranja genocida i veličanja ratnih zločinaca, ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji i ustavne promjene.