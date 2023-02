Zijad Omerović radi na 2.067 metara nadmorske visine: Vjetar do 150 kilometara na sat na Bjelašnici se može izdržati

Zbog jakih udara vjetra danas je na snazi narandžasti meteoalarm. Prema podacima iz Olimpijskog centra Bjelašnica i Igman, na vrhu Bjelašnice vjetar dostiže brzinu do 133 kilometra na sat.



Nije lako hodati

- Ma to nije ništa naročito. To je na vrhu Bjelašnice uobičajeno. Sve do 150 kilometara na sat naravno da nije ugodno, nije lako hodati, ali vjetar do te brzine se može izdržati. Već preko toga je ozbiljnije jer onda skoro da vam ne da da se krećete. Prednost je što na vrhu ne postoje predmeti koje vjetar može nositi, dok bi u gradu takav vjetar nosio krovove – kaže Zijad Omerović, čovjek koji već 25 godina radi kao metereološki tehničar na Bjelašnici.

Dodaje da je prije nekoliko godina izmjerena brzina vjetra i preko 200 kilometara na sat.

Njegovo radno mjesto nalazi se na 2.067 metara nadmorske visine, na najvisočijoj metereološkoj stanici na Balkanu. Jučer je stigao kući i čeka narednu smjenu.