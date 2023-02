Izgradnja tunela Prenj je velika prilika za Konjic i Jablanicu

Krajem prošle godine počeli su pripremni radovi za izgradnju tunela Prenj, u Bosni i Hercegovini, a čiji početak gradnje je najavljen za sredinu 2023. godine.



Nakon što su Autoceste Federacije BiH revidirale trasu Koridora Vc u dolini Neretve rukovodstvo Općine Jablanica i drugih općina koje gravitiraju Jablanici je intezivno vršilo pritisak da se ublaže negativne posljedice promjene trase, odnosno zaobilaženja Jablanice, javlja Anadolija.

Zadnjih mjeseci su konkretizirani razgovori oko projekata koji će se paralelno graditi sa tunelom Prenj, a u mnogome će olakšati život stanovnicima uz Neretvu i turistima. Inače, magistralni pravac M17 koji spaja dolinu Bosne i Neretve, odnosno Savu i Jadran je poznat pod nazivom “magistrala smrti” zbog čestih saobraćajnih nesreća. Zbog toga izgradnja svake nove dionice Koridora Vc, sa jedne strane i poboljšanje kvalitete i sigurnosti M17, sa druge strane je zajednički interes lokalne zajednice i svih nadležnih institucija.

Obilaznica oko Konjica

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić smatra da gradnja Koridora Vc Konjicu donosi brojne benefite od kojih su najvažniji zaobilaznica, ulazna i izlazna petlja sa autoputa, te znatno saobraćajno rasterećenije gradskog središta, što će stanovništvu omogućiti ugodniji i lakši svakodnevni život.

“Putne komunikacije, njihova izgradnja i unaprjeđenje postojećih, umnogome olakšavaju život stanovnika svake zajednice, pa tako i Konjica. Grad Konjic nastavkom gradnje Koridora Vc prema jugu, koji će prolaziti kroz ovo područje, imat će brojne benefite. U tom smislu otvaraju se još veće mogućnosti za bržu i lakšu komunikaciju prema luci Ploče, ali i prema aerodromima u Mostaru i Sarajevu, što stvara dodatnu vrijednost ukupnoj privrednoj slici ovog dijela Bosne i Hercegovine”, kaže za Anadoliju gradonačelnik Ćatić.

Konjic se ranije izborio za dva uključenja na svojoj teritoriji, do kojih je jedno direktno vezano za industrijsku zonu čime će gradski centar biti rasterećen od teretnog saobraćaja.

“Ono što će Konjic posebno komunikacijski otvoriti jeste ulazna i izlazna petlja sa autoputa, čime će se rasteretiti centar grada, gdje se zbog velikih gužvi na magistralnom putu, često stvaraju saobraćajni čepovi, koje ćemo na ovaj način izbjeći, a time ujedno privrednim subjektima olakšati da dostavnim vozilima repromaterijal i gotove proizvode, odmah sa industrijske zone, upućuju ka odredištima, bez ulaska u grad”, pojašnjava Ćatić.

Tokom ljetnih mjeseci u danima vikenda Konjic je često u saobraćajnom kolapsu zbog povećanog intenziteta tranzitnog saobraćaja. U cilju rješavanja ovog višegodišnjeg problema pripremljen je projekat izgradnje zaobilaznice.

“Osim navedenog, ono što bi gradu trebalo da donese značajno lagodniji život bez svakodnevnih gužvi u saobraćaju, je projekat izgradnje zaobilaznice od Ovčara do Drecelja u dužini oko tri kilometra, koji će pratiti izgradnju Koridora Vc. Izgradnjom zaobilaznice omogućit će se da se tranzitni saobraćaj odvija izvan gradskog središta”, dodaje Ćatić.

Otvaranjem dionice Koridora Vc Tarčin – Ivan Sedlo, Konjic je dobio kraću vezu sa Sarajevom, a preostali dio koridora na teritoriji Konjica će se graditi u tri dionice.

“Gradnja Koridora Vc i svih pratećih priključaka i zaobilaznica, za Konjic i Konjičane nagovještaj su novih velikih i značajnih priča i infrastrukturnih projekata, koji će obilježiti vrijeme koje je pred nama i kojem se iskreno radujemo. Konjic je posljednjih godina privlačno područje za ulaganja, i s tim u vezi pripremamo nove i širimo postojeće industrijske zone u skladu sa sve većim interesom stranih investitora, koji su to prepoznali i koji žele ulagati u nove proizvodne pogone, kao i u turističke potencijale ovdje”, zaključuje Ćatić.

Iz Uprave Cesta Federacije BiH dostavljen nam je plan aktivnosti pripreme i realizacije projekata na M17 u dolini Neretve. Od planiranih 12 projekata najvažniji su izgradnja raskrsnice za naselje Orahovica, izgradnja podhodnika za pješake u Čelebićima, rekonstrukcija i sanacija tunela Ivan, kao i više aktivnosti na mjestima gdje je došlo do slijeganja trupa magistrale i sanacije padina usjeka.

Povezivanje doline Neretve sa Fojnicom

Iz Uprave za puteve Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) za Anadoliju kažu da nisu uključeni u pripremu izgradnje Koridora Vc kao i projekata koji će se paraleno raditi.

“Sve što je pozitivno za izgradnju Koridora Vc i drugih projekata se odražava i na regionalne puteve koji su u nadležnosti kantona. Dionica Mostar sjever – Mostar jug će presjecati naš regionalni put koji spaja Konjic i Mostar preko Prenja, kao i dionica Ovčari – Prenj koja presjeca regionalni put Konjic – Borci gdje je planiran priključak preko regionalnog puta. Također, pristup petlji Bijela će biti preko regionalnog puta. Zbog toga tokom gradnje naši regionalni putevi će se koristiti, a očekujemo da će se na kraju izgradnje dionica rekonstruisati što je uobičajno. Za sad nismo imali komunikaciju po ovom pitanjima sa Autocestama FBiH”, izjavio je za Anadoliju Kemal Šoljić, direktor Uprave za puteve HNK.

Grad Konjic je po teritoriji najveća administrativna jedinica u Federaciji BiH i raspolaže sa preko 150 kilometara regionalnih puteva čije je održavanje vrlo zahtjevno s obzirom na reljef i klimu.

Na teritoriji Konjica postoje tri putna pravca kojima se ostvaruje veza sa Bosnom, odnosno gradovima na sjeveru. To je magistrala M17 i Koridor Vc preko Ivan Sedla, lokalni put preko Visočice i Bjelašnice te regionalni put R 437 Ostrožac – Fojnica čija je najzahtjevnija dionica makadamski dio u dužini od 15-tak kilometara.

Iz Uprave za puteve HNK kažu da godinama ukazuju na strateški značaj ovog i drugih sličnih komunikacija preko kojih bi kanton unaprijedio svoju vezu sa drugim gradovima.

“Postojeći viseći most je usko grlo između Ostrošca i doline Neretvice, a njegov rok trajanja je odavno istekao. On spaja Butrović Polje koje je na području Konjica i Ostrožac u Jablanici, a nadležnost na putu ima kanton. Mi smo prije 15-tak godina uradili projektovanje novog mosta čija bi gradnja koštala između 12 i 15 miliona KM. To je tada predstavljeno općinskim vijećima i nadležnim institucijama. Zadnjih mjeseci su u toku pregovori između Autocesta Federacije BiH, Općine Jablanica i Grada Konjica da kroz projekte prijateljskog okruženja se izgradi pomenuti most. Nažalost, nas nisu kontaktirali i izgleda da će se projekrovati ponovo most za koji mi imamo spremnu dokumentaciju”, ističe Šoljić.

Jablanica zahtjeva bolju vezu sa Koridorom Vc

Izgradnjom ovog regionalnog puta bi se znatno ekonomski, a posebno turistički oživio prostor doline Neretvice i Jablaničkog jezera.

“Ovaj pravac je strateški bitan jer povezuje oko 20.000 stanovnika Jablanice, Konjica, Fojnice i Busovače, odnosno ima vezu sa brzim putem Lašva – Vitez. Ovaj put može biti i alternativa za M-17 i Koridor Vc u slučaju vanrednih okolnosti. Međutim, naši kapaciteti nisu dovoljni za izgradnju novih puteva jer imamo budžet oko 10 miliona KM, a nadležni smo za 330 kilometara regionalnih puteva, od čega je oko 80 kilometara makadamskih. Za njihovu izgradnju je potrebno oko 100 miliona KM. Za ove projekte nužni su krediti jer sredstva iz budžeta su samo dovoljna za nužno održavanje”, zaključuje Šoljić.

Prošle godine u oktobru je održan sastanak rukovodstva Općine Jablanica i delegacije JP Autoceste Federacije BiH. Tema sastanka bila je realizacija zaključka Doma naroda Parlamenta FBiH iz 2017. godine, kojim se obavezuje Vlada FBiH da osigura najpovoljniji priključak Općini Jablanica na trasu Koridora Vc.

Dogovoreno je da se radi na kvalitetnijoj vezi Jablanice sa Koridorom Vc kao i drugih općina koje gravitiraju dolini Neretve kao što je Prozor, Gornji Vakuf, Tomislavgrad...