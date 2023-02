Prošlo je 15 godina od ubistva Denisa Mrnjavca: Svaki roditelj zna da je bilo koje dijete moglo biti Denis

Već 15 godina na tramvajskom stajalištu kod Američke ambasade u Sarajevu stoji plakat posvećen Denisu Mrnjavcu, učeniku drugog razreda srednje škole koji je na današnji dan u tramvaju pretučen, a potom nasmrt izboden. Uradili su to njegovi vršnjaci!

Djelimičnu satisfakciju majci Ani predstavlja odluka Vlade KS da se na ovaj datum obilježi i Dan borbe protiv maloljetničke delinkvencije, te da Vijeće ministara BiH ustanovi nagradu “Denis Mrnjavac”, koja će od iduće godine biti dodjeljivana za tri učenika iz FBiH, RS i Distrikta Brčko.

- To bi trebali biti učenici koji su delegirani kao najbolji u kontekstu širenja tolerancije i jednakosti među djecom. Mislim da to trebaju biti i odlični učenici. Tek je određeno da se krene u pripremu idejnog rješenja skulpture koja će biti dodjeljivana kao nagrada, pa ćemo vidjeti da li će to zaživjeti.

Prijatno sam zatečena time, jer, vjerujte, ni ovo nisam očekivala. Osim te nagrade na nivou KS, proglašen je Dan borbe protiv maloljetničke delinkvencije, što smatram da je ipak nešto. Pomak je to neki, nešto konkretno se desilo - kazala nam je Ana Mrnjavac.

Simbol borbe

Već godinama se čeka i na izgradnju spomen-obilježja koje bi trajno podsjećalo na dan kada je ugašen život nevinog dječaka, ali i opominjalo da od ljudskog života nema ništa vrednije. Denis Mrnjavac postao je simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja.

Osuđeni Sikirić, Lelović i Talić

Denisa Mrnjavca ubili su Nermin Sikirić, Ademir Lelović i Berin Talić. Sikirić je osuđen na 10 godina zatvora za ubistvo, dok su Lelović i Talić osuđeni na 15 odnosno 10 godina za pomaganje u izvršenju ovog krivičnog djela.