Na Vijećnici istaknuta poruka: Sarajevo je uz narod Turske i Sirije

Sarajevska Vijećnica osvijetljena je u ponedjeljak u znaku podrške žrtvama razornih zemljotresa koji su danas pogodili Turske i Siriju, a kojima su poginule stotine ljudi, javlja Anadolija.

Vijećnica je osvijetljena crvenom bojom te je istaknuta poruka "Sarajevo stands with the people od Turkiye and Syria" (Sarajevo je uz narod Turske i Sirije). Fotografiju Vijećnice podijelila je i gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić na zvaničnom Facebook profilu.

Prema najnovijim informacijama, najmanje 1.651 osoba je poginula, dok je 11.119 povrijeđeno u zemljotresima koji su danas pogodili južne dijelove Turske.

Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Rihteru pogodio je jutros jug Turske. Epicentar zemljotresa registrovan je u okrugu Pazardžik u turskom Kahramanmarasu. Provincije Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakır, Adana, Adiyaman, Malatija, Osmanije, Hataj i Kilis su teško pogođene potresom. Zemljotres se osjetio i u susjednoj Siriji, a podrhtavanje tla osjetilo se i u Iraku, Libanu, Egiptu i drugim regijama.

Potom je novi zemljotres jačine 7,6 stepeni po Rihteru u 13.24 sati pogodio distrikt Elbistan, takođe u Kahramanmarasu.