Muriz Memić za "Avaz": Još nikad nisam izgovorio "rahmetli" za Dženana

Na današnji datum 2016. godine Dženan Memić zadobio je povrede opasne po život u Velikoj aleji na Ilidži u Sarajevu. Sedam dana kasnije, 15. februara, on je preminuo.



Svjestan svega

U znak sjećanja danas će se članovi grupe „Pravda za Dženana Memića“, zajedno s članovima porodice, okupiti na mjestu gdje je Dženan napadnut, a gdje je za njega izgrađen spomenik „Ranjeni kamen“.

Pravde za Dženana i njegovu porodicu još nema, što će Muriz Memić danas napomenuti okupljene.

- Nisam zaboravio nijedan detalj kroz šta smo sve prošli. Sjećamo se i Dženana kroz sve, i što se stalno spominje. Ja još nikad nisam izgovorio “rahmetli”. Iako sam svjestan svega, sve znam, ali nekako... Valjda zbog ove borbe koja još traje - kazao je jučer za „Dnevni avaz“ Muriz Memić.

Dodao je da sve govori ljudima da je dobro, ali...

- Bogami, daleko je to od dobrog. I sam nekada ne vjerujem da je već prošlo sedam godina. Sve kao da je jučer bilo. Ali valjda što smo u toj borbi i grču. Nećemo mi odustati. Što Ifet (Feraget, advokat, op. a.) ima običaj reći – sve smo uradili, sve smo probali. Na kraju smo i dokazali, samo treba to sada država da uradi, da kazni odgovorne. Jer valjalo je ovo sedam godina držati živim. Znate kako se kod nas brzo sve zaboravlja. Odustati nećemo sigurno, jer mora tu doći do kraja. Ima tužilaštvo i dokaze i sve, ali vidjeli ste šta je sud posljednji put uradio, moraju tužioci biti još i oprezniji - naglasio je Muriz Memić.

Kobna noć

Podsjećamo, porodica Memić od početka tvrdi da je Dženan ubijen. Za organizirani kriminal, protuzakonito posredovanje, sprečavanje dokazivanja, davanje lažnog iskaza i pomoć počiniocu nakon učinjenog krivičnog djela u predmetu “Dženan Memić” optuženi su Alisa Ramić (djevojačko Mutap), koja je jedini svjedok događaja i koja se poziva na amneziju, i njen otac Zijad Mutap. Potom Hasan Dupovac i Josip Barić, službenici MUP-a KS koji su vršili uviđaj, te Muamer Ožegović, recepcionar hotela koji se nalazi u blizini mjesta Dženanovog stradanja, na kojem su postavljene nadzorne kamere, ali su snimci iz kobne noći izbrisani.

Sud BiH, sa sudijom Brankom Perićem na čelu, krajem novembra 2022. donio je oslobađajuću presudu za sve optužene.

Neka kočnica postoji

- Sutra (danas, op. a.) u 15 sati ćemo se obratiti svima. Godišnjica je, da se sjetimo Dženana i opet da skrenemo pažnju vlastima koje su nadležne da na tome rade. Mislim da bi, nakon sedam godina, ovo trebalo brže ići. Rade tužioci, ne mogu im ništa reći, ali mislim da bi moglo brže. Ipak, neka kočnica postoji. Skrenut ćemo im pažnju - kazao je Muriz Memić.