Muriz Memić: S ovog mjesta mogu poručiti ubicama da smo vrlo blizu njih

Muriz Memić, otac stradalog Dženana, obratio se u Velikoj Aleji kod spomenika u naselju Ilidža, povodom sedme godišnjice smrti. On je kazao da se još uvijek nije otkrila kompletna istina o stradanju Dženana Memića.

- Iako ja i moj advokat znamo, zna i Tužilaštvo, čekamo da se i zvanično sazna istina. Ova država je sve pokušala na početku da sakrije jedno očigledno ubistvo, da vam ne ponavljam sve od početka, od sudskih postupaka, ali mi smo sve te bitke dobili. Ja to moram nazvati bitkama, a ova zadnja sramna presuda sudije Branka Perića, nadam se da ćemo i tu bitku dobiti – poručio je Muriz Memić.

Istraga za ubistvo

Istakao je da je najvažnije da trenutno traje i istraga za ubistvo.

- S ovog mjesta mogu poručiti ubicama da smo vrlo blizu njih. Skroz smo blizu i imamo dokaze i po prvi put kažem ako država to ne uradi, ja ću to svijetla obraza uraditi, ali da znate odmah ostat će drugi pomagači ubica da i dalje uživaju. Ovo sigurno neće ostati nerazjašnjeno, znaju se ubice, znaju se pomagači, a mi se moramo skupljati i vi mi morate davati podršku – kazao je Memić.

Sve traje predugo

Mišljenja je da traje sve predugo.

- Nema smisla toliko čekati. Vaša podrška i podrška medija mi puno znači. Oni svašta pokušavaju, advokati od optuženih traže od RAK-a da se meni i mom advokatu zabrani obraćanje u javnosti. Evo ovim ću im pokazati da me ovo neće zaustaviti. Šta god pokušaju mi ćemo imati odgovor na to. Na proljeće pravimo proteste ispred OHR-a, to je jedina lokacija koja je ostala, ostalo smo sve obišli, pa ćemo vidjeti hoće li oni reagovati ili ja – zaključio je Memić.