Lagumdžija: Oko 56 ili 57 posto osoba optuženih za ratne zločine se krije u Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija rekao je da nije zadovoljan stepenom riješenosti predmeta ratnih zločina, te naveo da rokovi iz Revidirane strategije za procesuiranje predmeta ratnih zločina neće biti ispoštovani.

Lagumdžija je naveo da je možda strateški napravljena greška što se ranije nije ušlo u proces spuštanja manje složenih predmeta na entitetske sudove i da se tu izgubilo dosta vremena.

- Tužilaštvo BiH taj postupak nije blagovremeno iniciralo, to je urađeno posljednje dvije i po, tri godine, i od tada je veći broj manje složenih predmeta spušten na niži nivo - rekao je Lagumdžija novinarima, govoreći o izvještaju o procesuiranju predmeta ratnih zločina pred tužilaštvima i sudovima u BiH u prošloj godini.

On je naveo da je sedam godina radio na tim predmetima i naveo da niko ko je iole upoznat o toj materiji ne može biti zadovoljan.

- Postoje i određene objektivne poteškoće - jedan broj predmeta odnosi se na predmet po nepoznatim izvršiocima i oni će vrlo vjerovatno, nažalost, ostati trajno neriješeni - napomenuo je Lagumdžija.

Složeni predmeti

On je rekao da se složenim predmetima sada bave Sud i Tužilaštvo.

- Kada govorimo o prošloj godini podaci su statistički zadovoljavajući, ali suštinski imamo veći broj optuženih lica nego godinu ranije, i to u manjem broju predmeta - naveo je Lagumdžija.

On je ukazao da je posebno zabrinjavajuće to da je u ukupnom procentu lica koja su optužena od svih tužilaštava u BiH, oko 40 posto onih koja se ne nalaze u BiH.

- U procentima, 56 ili 57 posto je lica koja nisu dostupna organima gonjenja. Oni su u Srbiji, Hrvatskoj ili Crnoj Gori, pa i u situaciji kada posredstvom pravne pomoći uradimo postupak do izjašnjenja u krivici i dođemo u situaciju da možemo raspisati potjernicu, oni se kriju u tim zemljama - rekao je Lagumdžija i dodao da veliki broj tih lica ima državljanstvo tih zemalja koje ih ne žele isporučiti.

Prema njegovim riječima, moguće rješenje jeste da se pokuša naći način da se takav odnos tih zemalja promijeni ili da se krivično gonjenje ustupa tim državama.

Neće biti ispoštovan rok

Lagumdžija je rekao da sasvim sigurno neće moći da bude ispoštovan rok za realizaciju Revidirane strategije, a to je kraj ove godine.

- Smatram da je to bio precijenjen rok - ocijenio je Lagumdžija.

On je dodao da se radi na formiranju nadzornog tijela koje treba da prati realizaciju te strategije.

- Nadzorno tijelo nije formirano jer je bilo određenih rezervi prema kandidatu kojeg je nominovala RS, Miloradu Kojiću i onda je to blokirano. VSTV je preuzeo ulogu nadzornog tijela i mi smo to radili u dijelu u kojem možemo. Vijeće ministara je ponovo pokrenulo proceduru za imenovanje nadzornog tijela, a iz VSTV-a ću u to tijelo biti predložen ja za člana i tužilac Saša Sarajlić kao zamjenik - naveo je Lagumdžija.

Komentarišući činjenicu da svjedoci vrlo često mijenjaju iskaze, a da niko od njih nije procesuiran iako je lažno svjedočenje krivično djelo, Lagumdžija je rekao da je bilo slučajeva odstupanja od iskaza i da svjedoci to pravdaju protokom vremena.

395 predmeta ratnih zločina

- Svjedoci često ističu da su istražioci iz policijskih agencija koji su uzimali izjave na njih vršili pritisak ili pogrešno interpretirali ono što su oni govorili - rekao je Lagumdžija i dodao da su predlagali uvođenje obaveze tonskog i video-snimanja izjava čime bi se to razriješilo.

Prema podacima koji su izneseni na sjednici više od 300 lica je nedostupno organima gonjenja u BiH, a samo za 20 posto lica raspisane su potjernice.

U Tužilaštvu BiH trenutno je 280 predmeta protiv poznatih izvršilaca, a od tog broja u 101 predmetu se osumnjičena lica nalaze u zemljama regiona.