Općina Stari Grad izdvaja 10.000 KM za S.O.S Dječije selo

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić i sekretarka organa državne službe Alma Destanović posjetili su S.O.S. Dječije selo BiH koje brine o djeci i mladima bez roditeljskog staranja i osigurava im odrastanje u porodičnom okruženju, zajedno sa SOS roditeljima i ostalim članovima porodice.



Prilikom posjete, općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić i Malik Garibija, v.d. nacionalnog direktora SOS Dječijih sela u BiH potpisali su ugovor kojim će Općina Stari Grad Sarajevo izdvojiti 10.000 KM za realizaciju programskih aktivnosti ovog udruženja u 2023. godini.

29 porodica

Osnažiti djecu i dati im vještine za samostalan život

S.O.S.Dječije selo BiH trenutno ima 29 porodica od kojih je 15 u Sarajevu i u njima je smješteno 78 djece. O njima brinu SOS roditelji i stručni tim profesionalaca, a biološka braća i sestre uvijek odrastaju u istoj porodici u kojoj se grade dugoročne porodične veze. „U S.O.S. Dječijim selima u BiH pored smještaja i brige o djeci nastojimo da ih osnažimo i damo ima potrebne vještine da jednog dana žive samostalno i bez tuđe pomoći. Brinemo o njima i nakon završetka srednje škole. Ukoliko odluče da studiraju imaju našu podršku dok redovno studiraju i još jednu godinu poslije toga, a ako ne studiraju onda ih podržavamo naredne tri godine. Veoma nam je važan projekat socio-ekonomske integracije mladih kroz koji pokušavamo da naše porodice izmjestimo iz sela i omogućimo im život u stambenim naseljima,” pojasnio je Garibija. Istakao je da im je podrška Općine Stari Grad itekako važna. “Naše aktivnosti uglavnom se finansiraju putem projekata i vrlo je važno da imamo podršku države, a samim tim i lokalne zajednice jer je to pokazatelj da se uključuju u projekte zbrinjavanja i brige o djeci i mladima bez roditeljskog staranja.”

Načelnik Hadžibajrić je istakao da su S.O.S. Dječija sela svojim radom pokazali kako treba voditi brigu o djeci i mladima bez roditeljskog staranja pri tom misleći na sve aspekte, od najranijeg uzrasta do potpunog osamostavljivanja za život, zapošljavanja i rješavanja stambenog pitanja. “Ovo je kompletan pristup i briga o djeci i mladima na način da kada odrastu budu punopravni članovi društva i spremni za samostalni život. I dalje ćemo podržavati rad Dječijih sela i ovo je samo početak naše saradnje za koju vjerujem da će u budućnosti biti još jača i bolja,” najavio je načelnik Hadžibajrić.

U posjeti S.O.S. porodici mame Amire – dom koji odiše ljubavlju i slogom

S.O.S. mama može biti samo osoba koja je spremna svoj život posvetiti misiji stvaranja porodice za djecu bez roditeljskog staranja i osigurati im brižan dom i porodično okruženje, te im omogućiti da odrastaju u poštovanju, ljubavi i sigurnosti. Upravo takva je i mama Amira koja živi u S.O.S.Dječijem selu u Sarajevu od 1998. godine, a trenutno brine o petero djece, bioloških braće i sestara koji žive u domu koji odiše ljubavlju i slogom.

Briga o djeci

- Prijavila sam se na konkurs za posao u S.O.S. Dječijem selu prije 25 godina i od tog dana sam ovdje. Došla sam sa svojom kćerkom kojoj su tada bila četiri mjeseca i počela da se brinem o dvoje djece, pa sam uskoro dobila još troje od kojih je jedno bila beba. Tada sam imala svoje dijete i petoro djece bez roditeljskog staranja i svi su rasli zajedno. Moja kćerka je odrasla ovdje, završila fakultet i odselila se i sada čeka svoje dijete. Ovo traži puno odricanja i nekada je baš teško jer su djeca različitog uzrasta i imaju različita interesovanja, ali onog momenta kada ti dijete priđe, zagrli te i nazove te ‘mama’, tada sve zaboravite,” ispričala je Amira. Veliki je broj djece koju je Amira odgojila u svojoj porodici, a kako kaže, sa većinom njih je i danas u kontaktu. “Djeca odu, zaposle se, imaju svoje živote. Neki dođu, nazovu me, neki se ne javljaju, takav je život. Ali, neke veze ostaju za cijeli život. Kada sam bila bolesna i operisana, jedno od moje djece me svaki dan posjećivalo, brinulo i meni i hranilo me kao da je moje rođeno. To se ne zaboravlja - ispričala je Amira.

Prema riječima Adnana Alikadića, direktora programa Dječijeg SOS sela u Sarajevu, više od 300 djece do sada je prošlo kroz S.O.S. selo u Sarajevu.