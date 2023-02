Kada će se prepustiti fotelje novim ljudima: Tuzlanski kanton i dalje bez izvršne vlasti

Iako je odavno trebalo da bude formirana izvršna vlast u Tuzlanskom kantonu, još nema ni naznaka o tomu.

Tuzlanski kanton (TK) prvi je u Bosni i Hercegovini nakon izbora dobio zakonodavnu vlast.



Sada je pitanje kada će vlast u tehničkom mandatu prepustiti fotelje novim ljudima.

I dalje Vlada u tehničkom mandatu

Predsjednik Skupštine Žarko Vujović odmah je najavio da će i izvršna vlast biti formirana što prije. Međutim, tri mjeseca kasnije Tuzlanski kanton i dalje ima Vladu u tehničkom mandatu, a predsjednik Skupštine Vujović ne zna kada će mu SDA dostaviti ime premijera.



- Onoga trenutka kada oni predlože premijera, istog trenutka ću ja sazvati rukovodstvo Skupštine da bi dali saglasnost, sazvati kolegij, odnosno vas novinare, da bi javno prezentirali ko je premijer.

Uskoro bi, poslije toga, bilo formiranje Vlade. Ko će biti, ja to ne mogu odlučiti niti želim da odlučim, ali SDA, kao najjači politički subjekt i partner, treba da predloži ime premijera - rekao je Žujović za BHRT.

Vahidin Mujagić novinar je koji posljednjih mjeseci kontinuirano izvještava i prati političke procese. Kaže nam, to što Tuzlanski kanton nema još vlasti, problemi su unutarstranački i politički.

- Po onome do čega sam ja došao dok sam radio u nekoliko navrata te priče, dvije su ključne stvari. Prva je da SDA ne može unutar sebe da izabere premijera, jer je šest kandidata.

Druga stvar je što Stranka demokratske akcije čeka odluku s državnog nivoa, hoće li ući u federalnu Vladu, pa da po tom principu prave vlast, a to bi u tom slučaju značilo da će ući i SDP u vlast ovdje u Tuzlanskom kantonu - smatra Mujagić

Građanski aktivist i sveučilišni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Tuzli Vedad Pašić kaže da ga ovakav odnos vlasti uopće ne iznenađuje. Jer borba za vlast i premijersku fotelju mnogima je poželjna, a za građane nebitna.

Ljudi ne znaju ko je premijer

- Jedino gdje se može dešavati neka vrsta utjecaja, ova sredstva koje smo kolege, uključujući i mene, donijeli Tuzlanskom kantonu, veći priliv sredstava od PDV-a.

Nažalost, to se krčmi u političke svrhe. Tako da, ko će biti premijer Tuzlanskog kantona je apsolutno nebitno - mišljenja je Pašić.

Kako je naveo Mujagić, on je nekoliko puta pitao, radio ankete po gradu i pitao ljude ko je premijer Tuzlanskog kantona. Kaže da je od deset dvoje znalo.

- Tako da ljude, generalno, ne zanima, zanima samo one koji glasaju. To je ta mašinerija koja i daje vlast - ističe on za BHRT.