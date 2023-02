Jelena Trivić na izlaznim vratima iz PDP-a, povući će i dio članstva

Potpredsjednica PDP i kandidatkinja za predsjednicu RS na proteklim izborima, Jelena Trivić, već je na izlaznim vratima stranke i za sobom ima namjeru da povuče dio članstva.

Prema pisanju portala "Srpskainfo", izvori bliski vrhu PDP-a, Trivić uveliko razmišlja da napusti stranku i osnuje svoju, te sa sobom povuče dio njoj lojalnih članova.

Ljuta na rukovodstvo

Izvori ovog portala otkrivaju da se među onima koji namjeravaju da se pridruže Trivić, između ostalih, nalazi poslanik u NSRS, Radislav Dončić, te zamjenik predsjednika PDP, Nenad Vuković iz Istočnog Sarajeva.

Prema tvrdnjama izvora "Srpskainfo", Trivić je ljuta na rukovodstvo PDP-a jer u sukobu između nje i Draška Stanivukovića nisu otvoreno stali na njenu stranu već su pokušali da balansiraju i izglade odnose među njima.

– Trivić je očekivala da će rukovodstvo PDP-a, nakon što se otvoreno sukobila sa Stanivukovićem i okrivila ga za koketiranje s Miloradom Dodikom, ali i da je radio protiv nje na izborima, stati na njenu stranu i isključiti gradonačelnika Banjaluke iz stranke. Njena očekivanja su, također, bila da će joj biti ponuđena funkcija predsjednik PDP-a. Bila je bijesna kada je saznala da bi u izbornu trku za lidera stranke mogao ući i Stanivuković, te da bi morala da se „bori“ s njim za to mjesto – tvrde izvori ovog portala.

Izbor predsjednika

Dodaju da je na jednom od stranačkih sastanaka nakon izbora bilo riječi o izboru predsjednika PDP, te da je Stanivuković tada jasno iskazao zainteresovanost da se kandiduje.

– Međutim, istakao je da će se povući iz trke ako za to mjesto bude zainteresovana Trivićeva, navodeći da ona to zaslužuje s obzirom na izborni rezultat koji je ostvarila. Trivić se uopšte nije izjašnjavala povodom toga, jer je očekivala da rukovodstvo prvo isključi Stanivukovića – tvrdi izvor "Srpskainfo".

Dodaje da se rukovodstvo PDP-a tako našlo između čekića i nakovanja, te da je sasvim izvjesno da Trivićeva odlazi iz stranke.

Jelena Trivić za sada ne želi javno da govori o tome već zagonetno poručuje kako ostaje u političkom životu, ali da će dalje korake otkriti kada za to dođe vrijeme.

Ne želi Stanivukovića

Da je odlazak iz PDP jedna od opcija može se, međutim, iščitati iz izjava koje je Trivić dala posljednjih dana za pojedine medije. Ona je, između ostalog, jasno navela da nema namjeru da bude u istoj stranci sa Stanivukovićem, jer ga ne smatra opozicijom.

– Za mene to nije sukob u opoziciji ako ja imam nekakav vid rasprave ili nesuglasica sa onima koje već smatram dijelom režima. Postoje ljudi koji deklarativno kažu “ja sam opozicija” i tu su, u tom su bloku, ali su i za izbore i u nekim drugim stvarima s obje noge tamo. Ja njih ne smatram više opozicijom – rekla je Trivić aludirajući na Stanivukovića.

Ona je još navela kako je PDP ta koja treba izabrati kojim putem će ići jer ona nema namjeru ništa da mijenja, čime je rukovodstvu stranke jasno dala do znanja „ili on ili ja“.

– Kada govorimo o PDP-u, tu je PDP na raskrsnici, ja nisam. Ja sam na istom kursu na kojem sam bila i za mene postoji jedan put. Ja ga ne planiram mijenjati i ne planiram praviti trule kompromise. Šta će PDP i rukovodstvo odlučivati to je na njima i to je pitanje za njih. Ja nisam izdala ni sebe ni ljude koji su mi dali podršku, ni vrijednosti koje sam zastupala, nisam izdala ni stranku, a neki jesu. I ne snose sankcije – rekla je Trivić u intervjuu za Gerilu.

Kandidatura

Odgovarajući na pitanje da li će se kandidovati za lidera PDP, Trivićeva je rekla da nema namjeru da učini tako nešto jer ne želi „da svoj politički kapital na neki način prospe na neku unutarstranačku borbu dokazujući nekome nešto“.

– Ne znam kada će biti taj sabor PDP. Svoje odluke neću ravnati po tome kako će se odvijati u PDP. Ja imam dovoljno političkog kapitala i dovoljno ljudi oko sebe i dovoljno svih drugih pretpostavki da svoje odluke donesem nevezano za to šta će se dešavati u PDP. Tako da se uopšte ne opterećujem ni kada će se neko sjetiti u PDP da treba ići ka tom saboru ni hoće li se to otezati i hoće li to biti brzo i hoće li biti na proljeće – rekla je Trivić.

U nastavku je dodala da ima „dovoljno ličnog političkog uticaja u javnosti da svoje odluke može donositi samostalno u dogovoru sa nekim ljudima koji su okupljeni oko nje“. Time je dala naslutiti svoj odlazak iz PDP zajedno sa dijelom njoj odanih članova.

– Da želim da se borim za mjesto predsjednika PDP ja bih to vrlo lako mogla da ostvarim ali ne želim da se, nakon svega što sam prošla na izborima i dokazala svoju političku vrijednost, tu dokazujem, u svojoj stranci. Valjda bi oni to trebalo da vide sami – zaključila je Trivić.