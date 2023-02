Prekršaji veći od 360.000 KM: Trgovci kažnjeni zbog cijena hrane

Od donošenja odluke o neposrednoj kontroli cijena i maksimalnoj marži za osnovne životne namirnice i naftne derivate inspekcijski nadzori vrše se u kontinuitetu, kazali su za “Avaz” u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (FUZIP).

Pojačane kontrole

U provođenju pojačanih kontrola marži federalni tržišni i turističko-ugostiteljski inspektori tokom prošle godine izvršili su 688 inspekcijskih nadzora u kojima je utvrđeno 228 nepravilnosti te su izdata 432 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 360.750 KM.

Od toga 176 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od 102.650 KM odnosilo se na cijene hrane.

Podsjetimo, FUZIP raspolaže sa samo 13 tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora.

Tržišni inspektori

- Federalni i kantonalni tržišni inspektorati su, prema dostupnim podacima, izvršili najmanje 7.405 inspekcijskih nadzora. U nadzorima su utvrđene nepravilnosti koje podrazumijevaju izdavanje najmanje 2.011 prekršajnih naloga s finansijskim teretom od najmanje 1.391.362 KM, a subjektima nadzora kod kojih su uočene manje nepravilnosti izrečeno je 611 rješenja o otklanjanju nedostataka. Ovaj broj je značajno veći, s obzirom na nadležnost nižih nivoa tržišnih inspekcija u FBiH - naveli su iz FUZIP-a.

Cijene peleta

Federalni tržišni inspektorat provodi i nadzore nad formiranjem cijena peleta u FBiH.

Propisane su kazne od 1.000 KM do 10.000 KM za pravno lice, od 250 KM do 2.500 KM za odgovorno lice u pravnom licu te od 500 KM do 1.500 KM za fizičko lice.