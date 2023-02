Dvorište Ambasade SAD u BiH krasi nova skulptura, podržan rad lokalnih umjetnika

Ambasador SAD u BiH Majkl Marfi (Michael Murphy) predstavio je novu skulpturu koja će krasiti dvorište Ambasade SAD u BiH.

Zahvalnost je izrazio skulptoru Vedranu Kljuci te je otkrio kako je nazvao skulpturu psa.

- Izuzetno smo ponosni na činjenicu da Ambasada već decenijama podržava rad lokalnih umjetnika. Iako to činimo dugi niz godina do sada nismo bili u prilici izložiti jedno ovakvo djelo upravo ovdje u krugu Ambasade. Stoga smo jako ponosni da to sada možemo učiniti. A drugi razlog zbog kojeg sam jako sretan je što je to skluptura koja predstavlja biće koje mi je blisko i drago srcu, a to je pas - rekao je ambasador Marfi.