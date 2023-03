U BiH danas nešto toplije, kakvo vrijeme nas očekuje iduće sedmice

Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 1 do 6, na jugu zemlje do 12 °C.

U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjevereoistočni, a u Hercegovini slaba do umjerena bura.

Za sutra se u Bosni najavljuje jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje u ostatku dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 °C.

U utorak se očekuje jutro pretežno sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Tokom dana naoblačenje u istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 14 °C.

U srijedu u Hercegovini i jugozapadnim područjima Bosne pretežno vedro. U ostatku zemlje jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 5, a dnevna od 5 do 10, na jugu zemlje do 15 °C.