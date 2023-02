Hadžifejzović nakon presude RAK-a: Draško, ganjat ćemo te do Strazbura

Draško nama ima da plati

- Iskazujem profesionalnu odgovornost prema javnosti i javnosti poručujem. Koji je vrag tom Drašku? Kažnjava nas s 15 milja zbog verbalnog seksa? Trebalo bi da mu platimo 15.000 za verbalni seks, metaforu, stilsko izražavanje.

Ako je to seks, Draško - ne plaćamo seks. Usput, jeftin si. Prva cijena Draškova, one nedjelje kada si nam presudio, tada je bio skuplji. Zašto spuštaš cijenu za verbalni seks?

Draško nama ima da plati, jer ćemo ga sudski, pravno ganjati do Strazbura. On ima da plati nama što mi njega. Draškovi šefovi mogu da nam raz**bu državu, a mi ne smijemo da kažemo da nam to rade državi - rekao je Hadžifejzović.

Ne prihvatamo presudu

Istakao je kako po svim evropskim standardima, čak zakonima o medijima, odlukama Vijeća Evrope to što je izgovorio u emisiji je dozvoljeno. Medijska sloboda, figurativno izražavanje.

- Ne prihvatamo presudu. Nije u pitanju novac. Da je i jedna jedina marka, ne prihvatamo kaznu. Tužit ćemo Milinovića. Ići ćemo pravnim putem, poštujemo državu i sistem, ma kakvi da su bili - poručio je, između ostalog, Hadžifejzović.