Ne ubijaju zemljotresi, već loši objekti: Kakva je situacija u BiH

To se zanemaruje

Ovakve katastrofe, dodaje, nisu od jučer, već traju „otkako je Boga i svijeta“, ali zemljotresi ne ubijaju, već objekti građeni na način da ih ne mogu izdržati.

- S obzirom na to da znamo da se potresi, više ili manje, mogu desiti na svim mogućim tačkama zemaljske kugle, moramo poduzimati aktivnosti kako ne bi došlo do rušenja onog što smo izgradili.

Moramo imati u vidu ono što se već konstatiralo za određeno područje, a to su karte izoseista, linija koje spajaju mjesta istih potresa. Ako to ne uradimo, onda ćemo imati vijesti kakve ovih dana imamo iz Turske.

Vidio sam da je i turski predsjednik Erdoan (Erdogan) još 2011. rekao da se nije posvećivalo dovoljno pažnje prilikom izgradnje naselja, ali ništa nije poduzeto. Drugim riječima, trebalo je srušiti što je bilo nesigurno pa da se izgradi novo, ali i kod nas narod uvijek kaže "hajde neće" - istakao je Spahić.

Upozorava da se potresi mogu desiti i u našoj zemlji, ali se to zanemaruje, ne samo u oblasti stanogradnje već i kod izgradnje infrastrukturnih objekata.

Mnogi su zaboravili, ali naš sagovornik i danas pamti razoran zemljotres koji je pogodio Banju Luku 1969. godine u kojem je poginulo 15, a povrijeđeno više od 1.100 građana.

Nisu shvatili

- U gornjem dijelu Neretve, kod Uloga, gradi se velika brana, 58 metara visoka, na dislokacionoj liniji. Na liniji gdje je moguć zemljotres.

Upozoravao sam i Vladu FBiH, jer je taj dio na administrativnoj granici, a Neretva nizvodno protječe kroz FBiH. To može imati nesagledive posljedice, ali to Vlada FBiH nije shvatila ozbiljno i nikad mi na to nisu ni odgovorili - kazao je Spahić.

Za razliku od vremenskih nepogoda, zemljotrese je nemoguće predvidjeti, ali seizmolozi zaključuju da su izvjesni u narednih 50 godina.

- Mi smo u trusnoj zoni, prema nama se kreće afrička ploča koja se podvlači pod Sredozemno more. Jadranska obala tone pod tu ploču. Međutim, to pomjeranje je vrlo sporo, otprilike 5 centimetara tokom godine. Dakle, moguće je očekivati takve zemljotrese - istakao je akademik Muriz Spahić.

Niži objekti

U oblasti stanogradnje potrebno je planiranje i samu izgradnju uskladiti s kartom izoseista.

- Prvo, od kojeg materijala da se gradi i kako u arhitektonskom smislu. I drugo, na rizičnim dijelovima potrebno je graditi niže objekte u kojima će živjeti manji broj ljudi, tako da na jedinici površine živi manje stanovnika, pa bi i broj žrtava bio manji. Dakle, na nama je, nije do Zemlje kao planete - kazao je Spahić.

Na teritoriji

BiH mogu se očekivati potresi maksimalnog intenziteta do VII stepeni Merkalijeve skale, a u narednih 100 godina i razorni potres s velikim brojem žrtava i ogromnom materijalnom štetom.