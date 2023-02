Lagani oporavak tržišta automobila, bh. kupci i dalje vjeruju "Nijemcima"

Više cijene, produženi rokovi isporuke te povećan broj prodanih hibridnih automobila ponajviše su obilježili tržište automobila u Bosni i Hercegovini u 2022. godini.

Prema podacima Uprave za neizravno oporezivanje BiH u 2022. godini u BiH je ukupno uvezeno 55.224 automobila, od čega 8.891 novi automobil te 46.333 polovnih. Ukupna vrijednost uvezenih automobila je oko 800 milijuna maraka.

U odnosu na prethodne dvije godine radi se o povećanju (2021. godine uvezeno je 54.882, a 2020. godine 40.963 automobila), ali brojke su i dalje daleko od rekordne 2018. godine kada je uvezeno 76.357 automobila.

Oporavak tržišta

Glavni urednik portala „ProAuto“ i stručnjak za tržište automobilima Almir Grebović u razgovoru za Fenu naveo je kako je u Europi u zadnja dva kvartala došlo do povećanja prodaje na tržištu automobila, ali na domaćem tržištu ne vladaju ista pravila.

- Iako kod nas postoji neki blagi trend rasta, on ne ovisi o nekakvim posebnim ekonomskim kretanjima i to je zapravo slučajnost. Jednostavno je došlo vrijeme za isporuku automobila koji su bili naručeni prije godinu dana. Ako je kod nas povećana prodaja auta za 50 ili 100, to ništa pretjerano ne znači – kazao je Grebović.

On je podsjetio da je protekle dvije godine na globalnom tržištu došlo do poremećaja lanaca snabdijevanja , a iako stanje i dalje nije vraćeno u normalu, tržište automobilima pokazuje znakove oporavka. BiH se nalazi u dodatno nepovoljnom položaju, jer smo mi posljednji u lancu isporuke.

- Tržište automobilima bilo je uvelike pogođeno pandemijom koronavirusa, ali možemo reći da se oporavilo iako su ti lanci opskrbe i dalje poremećeni, posebice ako znamo da u Kini i dalje vlada korona.

Kinezi su veliki snabdijevači elektronskim komponentama, najvećim dijelom baterijama za električne automobile, te oni nisu u potpunosti još sredili svoju situaciju kada je u pitanju njihova autoindustrija - izjavio je glavni urednik portala „ProAuto“.