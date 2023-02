Nastavlja se verbalni sukob na društvenim mrežama: Gorica Dodik odgovorila Vukanoviću

Ne stišavaju se reakcije nakon tvrdnji zastupnika u Narodnoj skupštini RS Nebojše Vukanovića.

Gorica Dodik, kćerka predsjednika bh. entiteta RS Milorada Dodika, oštro je uzvratila Vukanoviću.

- Uvijek ću bez ustručavanja i bez bojazni iznijeti kako pozitivno tako i negativno mišljenje o nekome i nečemu. Ne bolujem od sujete i kompleksa i to je moja prednost u odnosu na drekavce koji po mišljenje idu u strane ambasade - poručila je Gorica Dodik.

"Zbog druga pitam"

Nedugo nakon toga stigao je odgovor s druge strane.

- Ma bravo, mudro zboriš. Obožavam podvižnike bez sujete i kompleksa, nego ko to dreči u stranim ambasadama, evo već 15 godina to slušamo, da nema drugi CD da se pusti? Nego jel' Draško legalizovao terasicu "Agapea", odobrio kulu "Prointer" i pružio aleju do "Sirijusa", zbog druga pitam - uzvratio je Vukanović.

Podsjetimo, Vukanović je ranije komentirao odnos gradonačenika Banje Luke Draška Stanivukovića i Gorice Dodik.

- Gorici sve izgleda dobro, a meni izgleda šizogeno! Svaki komentar je suvišan, a dobro je da maske padaju - napisao je Nebojša Vukanović u osvrtu na učestale pohvale Gorice Dodik idejama i projektima banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića.

- Sve do prošlog ljeta drugarica Gorica javno je bacala kletve i čini na Draška Stanivukovića, zatucala ga u kamen i nije birala sredstva da žestoko napadne gradonačelnika Banje Luke, da bi se posljednjih mjeseci ploča okrenula, sada su postali drugari, a gospođica Dodik je postala njegova zaštitnica, koja ga sve češće hvali na društvenim mrežama i lobira kod svojih odbornika da glasaju za njegov budžet - napisao je Vukanović.

Suštinska pitanja

Tvrdi da se ne treba puno iznenaditi kad se vidi tvit u kome Gorica Dodik dijeli objavu Draška Stanivukovića i ne krije oduševljenje najavama novih projekta.

- A što ne bi kad one vode direktno do Batine vile Sirijus. Svega ima, i video spotova, i maketa i projekata, samo nema odgovora na suštinska pitanja koja se postavljaju u javnosti o tajnim projektima i radovima bez građevinske dozvole i regulacionog plana. Oni znaju šta rade i govore, ali dobro je da smo na vrijeme sve razotkrili, da mi, a ne Dodik, diktira tempo, i da mu ne dozvolimo da povlači poteze kad on hoće i kada mu odgovara - poručio je Vukanović.