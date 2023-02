Hrabra Belma Mahmić iz Turske za "Avaz": Uživo je sto puta gore

Danima već, između ostalih, i ekipe iz Bosne i Hercegovine daju posljednji atom snage kako bi pomogle unesrećenima nakon razornog zemljotresa koji je pogodio Tursku prošle sedmice. Potresni prizori izvlačenja mrtvih ljudi, ali i radosni kada spasioci pronađu žive ljude ispod ruševina obilaze iz dana u dan cijeli svijet.

Posljednje žrtve

Među hrabrom bh. ekipom ima i pripadnica nježnijeg spola. Dok smo jučer razgovarali s Belmom Mahmić iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), koja je jedna od dvije djevojke u 42-članoj ekipi FUCZ-a, rekla nam je da rade na raščišćavanju temelja jedne 13-spratnice.

- Izvlače se posljednje žrtve. Toliko ima žrtava da se njihova tijela smještaju pod šatore - rekla nam je Mahmić, u čijem se glasu osjećao umor, ali i tuga zbog dešavanja oko nje.

Nažalost, posljedice razornog zemljotresa su katastrofalne, puno je žrtava, a među njima ima i djece...

- To je jedna specifična situacija, gdje prvo ljudski ne možemo biti imuni na sve ono što vidimo, a onda kao spasioci moramo dati sve od sebe. Teško je vidjeti ljude, porodicu koja čeka da se izvuče njihovo dijete, suprug ili supruga. To su scene koje je teško gledati, osim toga što nam je fizički naporno, psihički je dosta teže - rekla je Mahmić.

Naročito ju je potresao jedan prizor.

- Izvukli smo tijelo žene iz ruševina 13-spratnice kojoj su se zaglavile ruke jer je zagrlila svoje dvoje djece. Izvukli smo nju, a zatim i tijela njenog sina i kćerke. To su neopisive scene, zaista. Ili kada naiđemo na dječije igračke… Fotografije ovih prizora kruže svijetom, ali uživo je sto puta gore - kroz uzdah je navela.

Na terenu

Kako nam je rekla, ekipa FUCZ-a je na terenu prisutna 24 sata, a u timu se, osim nje, nalazi još jedna djevojka i one pružaju medicinsku pomoć i rade kao spasioci.

- Nije nam lako, ali naš tim je spreman pomoći unesrećenom narodu - navela je Mahmić.

Savremena oprema

Ekipa FUCZ-a u Turskoj radi najsavremenijom opremom.

- Imamo senzora, geofone za detektiranje bilo kojeg zvuka ispod ruševina i do 30 metara dubine, endoskopske kamere koje mogu ući duboko ispod ruševina i do 20 metara, termovizijske kamere kojima možemo detektirati toplinske izvore, to jeste sve one koji su živi ispod ruševina. Posjedujemo mnoštvo mašina, alata za probijanje zidova, specijalne zračne jastuke kojima možemo podizati terete i do 50 tona. Imamo i medicinsku opremu, a s nama su i četiri psa osposobljena i certificirana za pretragu i spašavanje u ruševinama koji su non-stop na terenu. Zaista ima puno posla - dodala je Mahmić.

Turska vojska i policija prisutne su 24 sata. Brinu se za našu sigurnost, dodala je Mahmić.