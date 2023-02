Josip Juratović, zastupnik u Bundestagu, za "Avaz": Kome služe napadi na Šmita!?

Pismo koje je grupa bivših diplomata uputila Odboru za vanjsku politiku Bundestaga, a u kojem traže smjenu visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), optužujući ga da je nanio trajnu štetu mirovnom procesu u BiH i ugledu Njemačke, nema nikakvu težinu.



Puna podrška

Ovo je za “Avaz” kazao član Odbora, zastupnik u Bundestagu Josip Juratović.

- To je jedno od pisama koje svakodnevno dobivamo. Svako od njih ozbiljno shvatamo, ali težina koju oni sebi pripisuju skoro da je nikakva. Znamo da iza toga stoji određena organizacija iz dijaspore, da je ona pomagana od SDA i znamo da ta aktivnost služi da se onemogući uspostava vlasti i funkcionalnih institucija u BiH, za što se zalaže Šmit - kazao je Juratović.

On podsjeća da je Klub zastupnika SPD-a prije nekoliko dana jednoglasno usvojio dokument “Podrška zapadnom Balkanu na putu u EU”, obavezujući za sve socijaldemokrate kad je u pitanju odnos prema BiH i regionu. U njemu je navedena puna podrška članstvu BiH u EU, demokratskim snagama u državi, uspostavi funkcionalnih institucija i međunarodnim institucijama, među kojima je i OHR.

- Mi stojimo i iza Šmita. On nije dužan polagati račune ni Bundestagu, ni Evropskom parlamentu, iako to čini dobrovoljno. On račune mora polagati samo UN-u, a tu ima podršku svih zemalja, osim Rusije. Ako su svi za, a samo Rusi protiv Šmita, pitam se kome služe potezi pojedinaca u BiH i na međunarodnoj sceni – EU, BiH ili, možda i nesvjesno, ruskim interesima u BiH - istakao je Juratović.