Kavazović: Prikupljena pomoć je znak solidarnosti i ljubavi Bošnjaka prema bratskom narodu Turske

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini već je uputila određenu količinu novca za turski i sirijski narod pogođen zemljotresima. U džamijama su organizovane sergije, a očekuje se da će biti prikupljeno nekoliko miliona konvertibilnih maraka, rekao je u razgovoru za Anadoliju reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović.



- Ovo je više znak solidarnosti, ljubavi Bošnjaka prema narodu Turske, koji je naš bratski narod - rekao je Kavazović.

Govorio je o akcijama pomoći koje su pokrenute i koje i dalje traju i trajat će, ali i dubokim vezama između dva bratska naroda.

- Veliki je odziv ljudi. To govori o našoj povezanosti sa ljudima u Turskoj. Jaka Turska znači jaka i Bosna i Hercegovina. Tragedija u Turskoj je ujedno i tragedija u Bosni i Hercegovini - rekao je Kavazović.

Još jednom je uputio saučešće turskom i sirijskom narodu, koji su pogođeni zemljotresima.

- U ovoj velikoj katastrofi epskih razmjera koja je zadesila Tursku i dijelove Sirije, mi u Bosni i Hercegovini smo tu vijest primili sa velikim bolom i brigom za sudbinu tih ljudi, znajući koliko je taj zemljotres bio razoran - rekao je Kavazović.

Odmah su kontaktirali ljude u Ambasadi Republike Turske u Sarajevu i raspitali se o stanju u zemlji.

U stalnom kontaktu s Ambasadom Turske

- Nakon toga smo uspostavili i kontakt sa predsjednikom Diyaneta od koga smo također dobili informacije o onome što se dogodilo. Bilo nam je jasno da se radi o ogromnoj katastrofi i da će biti potrebno da se svi angažujemo, kako u Bosni i Hercegovini tako i u svijetu, da se preveniraju ogromne štete. Mi još uvijek vjerovatno ne znamo posljedice tog zemljotresa. To je ogromna tragedija i katastrofa - rekao je reis Kavazović.

Islamska zajednica u BiH je odlučila da učini ono što može, a to je da se solidariše sa turskim i sirijskim narodom.

- Odmah smo uputili pomoć preko Diyaneta. Islamska zajednica je odmah hitno izdvojila 150.000 eura za pomoć narodu stradalom u zemljotresu u Turskoj, a nakon toga smo još 100.000 eura stavili na raspolaganje za kupovinu nekih sredstava. Kada su velike katastrofe, onda nije samo pitanje novaca, nego je pitanje i sredstava koje treba kupiti i koristiti. Nekad tih sredstava nema tamo gdje se tragedija dogodila. U stalnom smo kontaktu sa Ambasadom (Turske). Sa "Merhametom" također planiramo uputiti materijalnu pomoć koja je neophodna tamo. Rekli su nam da su neophodne stvari poput grijalica, šatora, ćebadi, vreća za spavanje - istakao je Kavazović.

Kako je kazao, tragali su i tragaju za šatorima do kojih je jako teško doći imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini tzv. toplinske šatore malo ko ili nikako ne proizvodi.

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je nakon džuma-namaza u petak u svim džamijama u domovini i dijaspori organizovala sergiju za pomoć narodu Republike Turske i Sirije nastradalom u zemljotresu.

"Najveći dio pomoći plasiramo preko turskog Diyaneta"

- Uglavnom smo se odlučili da to radimo preko turskog Diyaneta, da preko njih plasiramo ta sredstva. Nešto sredstava ćemo plasirati preko naših humanitarnih organizacija. Posebno smo zabrinuti za stanje u Siriji imajući u vidu da do nje vrlo teško možemo doći. Moramo tragati za putevima, na koji način to možemo uraditi, jer nemamo adresu na koju pomoć možemo uputiti. Imamo i sredstva koja smo odvojili i za njih - naglasio je Kavazović.

O iznosu prikupljenih sredstava na sergijama u džamijama u Bosni i Hercegovini nije mogao zasad ništa reći.

- Ta sredstva i dalje pristižu i pristizat će. Ono što sada znamo jeste da je na području Zeničkog muftijstva prikupljeno oko pola miliona maraka. To je par općina. Vjerovatno će veći iznos biti u Sarajevu, Tuzli, Bihaću… Očekujemo da će biti nekoliko miliona maraka. Naravno, dijelovi zajednice su i oni u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, zapadnoj Evropi, Australiji, Americi… - kazao je Kavazović.

Rekao je da su se i sa "Merhametom", a na molbu Ambasade Republike Turske u BiH, uključili i na prikupljanju i određenih materijalnih sredstava poput ćebadi, grijalica, šatora…

- Pozvali smo naš narod da se uključi u to i koliko imam informacija, veliki je odziv ljudi. Ljudi su donosili različite artikle. Izvještavaju me da su skoro i naše džamije zatrpane stvarima koje narod donosi. Bit će potrebno to sve selektirati i razvrstati. Vjerovatno će biti potrebno da se ta pomoć dugoročno upućuje. Nastavljamo da pratimo situaciju, i ovo je tek početak naše akcije. Ne mislimo da trebamo stati. Gledat ćemo da pomoć dostavljamo u fazama. Imamo informacije da je odziv naših ljudi, kada su u pitanju novčane donacije, velik. Samo u našim džematima u Sjedinjenim Američkim Državama prikupljeno je oko pola miliona dolara - pojasnio je Kavazović u razgovoru za Anadoliju.

Kako je kazao, mi smo mala zajednica, ali ljudi izdvajaju koliko mogu.

- Ovo je više znak solidarnosti, ljubavi Bošnjaka prema narodu Turske, koji je naš bratski narod. Nas sa tim narodom vežu duhovne, porodične i prijateljske veze. Bošnjaci zaista ovo sa ljubavlju čine. Raduje me da su tamo otišle i naše ekipe koje pomažu na terenu. Svi su se stavili na raspolaganje. To govori o našoj povezanosti sa ljudima u Turskoj. Jaka Turska znači jaka i Bosna i Hercegovina. Tragedija u Turskoj je ujedno i tragedija u Bosni i Hercegovini i za Bosnu i Hercegovini i narod ovdje - rekao je Kavazović.

Naglasio je da je običan svijet upućen jedan na druge.

- Običan svijet je zaista spreman sve učiniti da pomogne drugima. Vidjeli smo to i na velikom odzivu volontera koji rade na pripremi stvari za ljude pogođene zemljotresima. Naš narod je dobar narod i u sebi ima tu dobrotu. Nažalost, i sam je često izložen određenim pritiscima, pa se ponekad ne snalazi zbog određenih političkih pritisaka. Ali, kada dođu ovakve slike ispred naših očiju, onda pokažemo tu ljudskost - pojasnio je Kavazović.

Prema njegovim riječima, pored velikog žala zbog onog što se dogodilo, turski narod je hrabar narod.

Jačanje veza između dva naroda kroz solidarnost i pomoć

- Narod koji u sebi nosi vjeru u Boga i oslonac na Božiju pomoć. Nadam se da će narod savladati trenutne poteškoće sa kojima se suočava, tragediju će primiti kao nešto što je sudbina, jer velike tragedije nije moguće izbjeći. Nadam se da će ljudi smoći snage da prevaziđu ovo stanje. Ostat će bol za onima koji su stradali u ovoj velikoj tragediji. Mi koji smo ostali u životu pamtit ćemo one koji su nastradali i nosit ćemo ih sa sobom. Oni će biti nerazdvojni dio naših života. Sjećanje na tragediju koja je pogodila Tursku će ostati opečaćena i sudbinski vezana i za naše živote. Kao što nosimo tragediju Srebrenice u sebi. Molim dragog Boga da narodu Turske da snage da ovo prevaziđe i još više ujedini u pomoći preživjelim - poručio je Kavazović.

Smatra da svaka poteškoća na neki način ojačava vezu između naroda Bosne i Hercegovine i Turske.

- Svaka tragedija na jednoj ili drugoj strani još više isprepliće naše odnose u tu pletenicu prijateljstva, bratstva i čini ih snažnijim, neraskidivim. Tragedija je velika, ali će ona rezultirati zanavljanjem veza između naša dva naroda, kroz solidarnost, pomoć koju upućujemo jedni drugima, kroz dove - rekao je Kavazović.