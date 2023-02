Vedad Demir za "Avaz": Ne mora značiti da će zemljotresi u Turskoj i Rumuniji utjecati na BiH

Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Rihteru danas je pogodio Rumuniju, a treslo se i u Srbiji.

Seizmolog Vedad Demir za portal „Avaza“ je izjavio da ne mora značiti da će zemljotresi koji se dešavaju u Rumuniji ili na Balkanu utjecati i na Bosnu i Hercegovinu.

Konstantni potresi

- Iako mi imamo takvo područje i možemo konstantno očekivati potrese, to ne mora biti okidač, Imamo seizmički aktivne rasjede – izjavio je Demir.

Istakao je da kratkoročno ne postoji nijedan način zaštite od zemljotresa iz razloga jer se oni ne mogu predvidjeti.

Bolja konstrukcija

- Ali s obzirom da ne možemo precizno prognozirati neki zemljotres, ne mogu se na taj način zaštiti ljudi. Ono što se može zaštiti je dugoročno da se poštuju principi, parametri kod projektovanja zgrada koje su fizički otporne, odnosno njihove konstrukcije, tako da se ne događa nešto kao što se desilo u Turskoj – istakao je Demir.

Utjecaj zemljotresa u Turskoj

Turska je zemljotresima koji su se desili prije osam dana oslobodila energiju. Na pitanje na koji način će to djelovati na BiH te da li će se odraziti ma region, Demir je mišljenja da to neće utjecati.

- Iako se to kao puzzle, te tektonske ploče, blokovi su tako povezani da kada se obično na jednom mjestu oslobodi ta energija pomaka određene tektonske ploče duž tektonskog rasjeda, obično to dovodi do opterećenja na nekom drugom rasjedu, povećanja naprezanja i onda kad se iscrpi ta otpornost na tom rasjedu, onda dođe do pokretanja na tom rasjedu inerišući tako zemljotres. Između Anadolije i našeg regiona je velika udaljenost i postoji puno tih rasjeda koji mogu akomodirati to naprezanje – dodao je.

Kazao je da mnogo rasjeda između Anadolije i BiH mogu da prihvate ta oštećenja prije nego se zemljotresi dogode na našem prostoru.