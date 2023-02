Nešić: Laketina presuda je zastarjela, njegovo imenovanje je urađeno po zakonu

Imenovanje novog direktora Službe za poslove sa strancima Žarka Lakete je urađeno u skladu sa zakonom, on je prošao sve procedure i dobio podršku cjelokupnog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, izjavio je za BHRT ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić, te dodao da je konkursna procedura urađena za vrijeme prethodnog saziva VM BiH i prethodnog ministra sigurnosti.

Komentarišući zahtjev koji je Transparency International BiH uputio Ministarstvu sigurnosti, da se se očituje o tome da li je novi direktor Službe za poslove sa strancima prošao bezbjednosne provjere prilikom imenovanja, Nešić je naveo da je "njegovo bilo samo da se izjasni da li prihvata prijedlog Komisije koja je sprovela konkursnu proceduru".

- Vijeće ministara je odlučilo da Laketa, kao prvorangirani, zadovoljava sve kriterijume da bude direktor - naveo je Nešić.

Iako Laketa ima pravosnažnu presudu za krivično djelo, Nešić kaže da je on sada "slobodan čovjek".

- Što se tiče presude, poslije isteka određenog broja godina dolazi do zastare, presude se brišu i gospodin Laketa je slobodan čovjek i može obavljati bilo koju funkciju u BiH - rekao je ministar sigurnosti BiH.

Nije potvrdio da li Laketa ima sigurnosnih procjenu, istakavši da će o tome javnost vrlo brzo biti obaviještena.

Angažman spasioca iz BiH u Turskoj svi trebamo da pozdravimo

Nešić je govorio i o angažmanu pripadnika civilnih zaštita u Bosni i Hercegovini u Turskoj, koju su prošle sedmice pogodila dva razorna zemljotresa, u kojima je stradalo više desetina hiljada ljudi.

"Ministarstvo sigurnosti je učinilo sve što je u njegovoj moći, ispoštovali smo sve procedure. Mi smo uputili neke odluke koje su hitno trebale da budu usvojene na Vijeću ministara BiH, međutim, do toga nije došlo. Nakon toga su Civilna zaštite RS i Federalna uprava civilne zaštite odlučile da samostalno odu. Ono što je bitno jeste da oni postižu određene rezultate, spasili su određeni broj života i to treba da bude u fokusu, da mi to pozdravimo, a ne da se bavimo politizacijom i da skupljamo jeftine političke poene - istakao je Nešić.

Komentarisao je i zahtjev SDA da se, ovim povodom, u Bosni i Hercegovini proglasi Dan žalosti, rekavši da se još nisu usaglašavali o tom pitanju, ali da ne vidi ništa problematično u tome.

- Veliki je broj stradalih i treba na neki način spomenuti žrtve - naglasio je Nešić.

Borba protiv kriminala prioritet, nema nedodirljivih

Osvrnuo se i na rad resornog ministarstva, rekavši da od zaposlenih očekuje isključivo rad po zakonu.

- Neću tolerisati nerad i bilo kakvo zanemarivanje dužnosti. Ima nekoliko ljudi na koje imam primjedbe, ali neću optužiti nikoga bez dokaza. Moj cilj je da unaprijedim rad Ministarstva, da budemo transparentni, ne želim bilo šta da krijemo, jer za to nema razloga - naveo je.

Istakao je da su borba protiv kriminala i korupcije prioritet, te da "nema zaštićenih po pitanju ljudi koji su koristili Skaj i Anom aplikaciju".

- Ne može položaj zaštititi bilo koga... Policijske agencije i pravosuđe moraju da sarađuju, vrijeme je da se u ovoj zemlji neke stvari dovedu u red i da svi preuzmemo svoje odgovornosti. Dosta je narodu prazne priče, žele akciju. Ja sam spreman za akciju i spreman sam da pokažem prstom na svakoga ko je počinio krivično djelo. Vrijeme je da pokažemo da nema nedodirljivih - poručio je Nešić.