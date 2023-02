Rasprava u Evropskom parlamentu o BiH, Varheljija pitali za Dodika

Zastupnici Evropskog parlamenta na današnjoj sjednici su raspravljali o zapadnom Balkanu. Tokom sjednice, između ostalog, razgovarali su o predloženim promjenama izbornog zakona koje je nametnuo visoki predstavnik, sankcijama Miloradu Dodiku zbog podrške koju pruža Vladimiru Putinu, te o osnivanju nove vlade u BiH.

Na pitanje Tineke Strik, eurozastupnice iz Nizozemske šta radi u vezi sa Dodikove podrške Putinu, te da li je spreman zamrznuti sredstva, komesar za proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) citirao je već datu izjavu da "podrška Putinu koju upućuje Dodik izoluje RS i njenu međunarodnu ulogu".

"Žalimo zbog odluke RS"

- Ne može se zalagati za nekoga ko je naredio da se razruši susjedna zemlja i ko ubija susjede i zato žalimo zbog odluke RS - rekao je.

Delara Burkhardt, eurozastupnica iz Njemačke fokusirala se na predložene izmjene izbornog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit (Christian Schmidt), te pitala na koji način predložene promjene rješavaju diskriminaciju manjina iz Izbornog zakona.

- Smatramo da se treba reformisati način izbora i da je to od ključne važnosti i jasno je da treba doći do reforme izbornog sistema, to je jedan od kriterijuma koje smo stavili i to podržava i Vijeće. To je sve dio paketa kriterijuma za kandidaturu. Priprema se velika promjena Izbornog zakona. Moramo priznati da je taj amandman uveden od strane visokog predstavnika, doveo do rezultata i omogućio je izbore koje bismo mogli smatrati uspješnima - rekao je komesar.

Matjaž Nemec, eurozastupnik iz Slovenije, napomenuo je da je Slovenija imala ključnu ulogu u dodjeljivanju BiH statusa kandidata EU, te zatražio odgovor na pitanje kada bi se mogao održati politički forum u vezi sa kandidaturom BiH.

Funkcionalne institucije

- Čekamo da se u BiH uspostave institucije. Sve napreduje dosta dobro i kad vidimo da su institucije uspostavljene onda ćemo se obratiti vladi, Predsjedništvu Federacije i RS kako bismo uspostavili taj politički dijalog. Svrha ovog prijedloga je bila da se uspostavi forum, tijelo, gdje bi oni akteri institucija bili prisutni, koji zapravo trebaju ispuniti prioritete - izjavio je Varhelji.

Naveo je da je važno da BiH ima institucije koje funkcionišu, a što se tiče samog rada, tu će trebati pomoć država članica sa najvećim znanjem, u koje se ubraja i Slovenija.

- Mi smo u kontaktu sa slovenskom vladom i razgovaramo o tome kako na najbolji način iskoristiti njihovu pomoć, kada govorimo na primjer o tehničkoj podršci, jer su to reforme koje su izuzetno složene i reforme u kojima nije važno samo zakonodavstvo nego i provedba tog zakonodavstva - dodao je.

Hrvatska zastupnica, Željana Zovko, nakon nedavnog sastanka sa ministrom vanjskih poslova BiH izrazila je podršku novoj vlasti, te tražila i podršku Evrope.