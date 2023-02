Čović poručio SDA: Vaše glasanje pokazuje da ne poštujete volju naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na današnjoj sjednici izabrao je rukovodstvo ovog doma. Predsjedavajući ovog zakonodavnog organa bit će Nikola Špirić (SNSD), a zamjenici će biti Dragan Čović (HDZ) i Kemal Ademović (NiP).

Nakon toga je riječ uzeo Dragan Čović, koji se osvrnuo na ponašanje SDA.

- Par osvrta na "šampione legitimnog predstavljanja". Sa zanimanjem sam slušao kolege s kojim bistrim politiku 20 godina. Uvijek smo poštovali legitimitet konstitutivnih naroda, što i Ustav predviđa. To se tiče Predsjedništva BiH i Doma naroda. Prvo glasanje je pokazalo da ne poštujete volju naroda i glasali ste protiv volje predstavnika Kluba Srba - rekao je.

Dodao je da se isti slučaj ponovio i sa Klubom Hrvata.

- Pokušali ste osporiti i kolegu Ademovića, a ja ću vam reći da sam u svom nastojanju potpisao s vama sporazum o Mostaru, gdje kažemo da ćemo osigurati legitimno predstavljanje u Predsjedništvu i Domu naroda i vi to potpišete, a sada uvjeravate da ste to onako, malo u šali potpisali, a tom je svjedočilo pet međunarodnih institucija na koje se pozivate. E to viteštvo koje vi navodite, mi ćemo i dalje nastaviti i osigurat ćemo da ovo bude normalna zemlja - kazao je Čović.