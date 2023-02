Ademović: Neprijatno mi je što sam sebe predložio, nisam izdajnik

Na sjednici Doma naroda PSBiH za zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda izabran je Kemal Ademović. On je kazao da je to dio dogovora stranaka Trojke i da će ispoštovati to.

- Ne bih bio nesretan da nisam izabran, onda bi možda moja pozicija bila puno lagodnija samo kao delegata, ovako jedno teško breme. Ovo je za mene bila gorka pilula, da na zahtjev Trojke sam sebe predložim što sam vrlo nevoljno uradio – poručio je Ademović.



Spinovi o izdaji

Na pitanje o tome da li će biti ustupaka ka HDZ-u i SNSD-u, kazao je da se na te spinove o izdaji neće referisati, jer je čitav život potrošio boreći se za BiH.

- Danas imam samo traume od imovine, nemam ni biznis, trafiku, nego isto što i drugi građani... Moja premisa je multietnička država u postojećim granicama, ako mognemo izborit ćemo se za to. Ako ne, ja neću biti taj koji će raditi u nekom drugom stroju – kazao je.

Istakao je da je pravnik po struci i da ima čvrst stav te da se od njega može očekivati odgvornost i principijelnost.

Izborni zakon

Na pitanje na šta neće pristati vezano za Izborni zakon, kazao je da će o tome pričati kada to dođe na dnevni red.

- Sve ono što je na štetu BiH je crvena linija. Bilo je u prošlosti nekih aktivnosti koje su prelazile tu crvenu crtu. Npr. revizija presude za genocid protiv Srbije, to je bilo duboko ispod crvene crte i što sam doživio kao lični zemljotres, kao ovaj što se desio u Turskoj - poručio je.