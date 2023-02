Čavalić za "Avaz": Nikada probosanske snage nisu blokirale, nadam se da će Lendo promijeniti stav o blokadama

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH izabrano je rukovodstvo entiteta, koje će morati potvrditi i Dom naroda. U rukovodstvu će biti Lidija Bradara (HDZ), Igor Stojanović (SDP) i Refik Lendo (SDA).

Nakon sjednice je Refik Lendo rekao da neće podržati Vladu u kojoj neće biti SDA, čime se otvara prostor za nove blokade. Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Admir Čavalić (SBiH) je za portal "Avaza" kazao da se nada da to nije konačan stav Lende.

- Nadamo se da to nije konačan stav, jer u tom slučaju to bi vodilo blokadama, a nikada u historiji FBiH probosanske snage nisu one stranke koje su blokirale. Moguće je da je ovo rezultat nekog današnjeg ushićenja zbog izbora. Ja mu čestitam, mi smo ga i podržali kao prijedlog Kluba Bošnjaka, to je sasvim legitiman izbor - kazao je Čavalić za "Avaz".

Ističe da je sada politička odgovornost prebačena na rukovodstvo Federacije BiH.

- Bilo ko da blokira Federaciju BiH, pa makar i jedan dan da održava tehničku Vladu, nosi i političku i društvenu i ekonomsku odgovornost prema poreskim obveznicima i privrednicima u FBiH. Mislim da će Lendo brzo postati svjestan navedenog kako bude jačao pritisak u javnosti - poručio je Čavalić za "Avaz".