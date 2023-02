Burna debata: "Ako se ne može bez HDZ-a, onda se također ne može bez SDA"

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrao je na drugoj vanrednoj sjednici novo rukovodstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Zastupnici su velikom većinom glasova izglasali da će novo rukovodstvo Federacije BiH činiti Lidija Bradara iz HDZ-a, Refik Lendo iz SDA i Igor Stojanović iz SDP-a. Od 98 zastupnika, 97 je bilo prisutnih, među kojima je 96 glasalo za. Samo jedan zastupnik je glasao protiv i to Slaven Raguž iz HRS-a.

Gosti sinoćnjeg izdanja emisije Polis na TV Sarajevo bili su: Nijaz Helez (SDP), Damir Nikšić (Naša stranka) , Mirza Čelik (DF) i Eldar Čomor (SDA), sa kojima su razgovorali o izboru rukovodstva Federacije, da li ono predstavlja blokadu ili korak dalje ka formiranju federalne Vlade.

Predsjednik FBiH nije izabran

Izabrano rukovodstvo je danas trebalo (jučer op.a.), po principu međusobnog dogovora odlučiti ko će biti predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, međutim, gospodin Lendo se nije pojavio na sastanku, što znači da predsjednik Federacije nije izabran. Postavlja se pitanje zašto gospodin Lendo nije prisustvao sastanku?

Prema saznanjima Televizije Sarajevo i informacijama koje je u emisiji dao Eldar Čomor, razlog neprisustvovanja gospodina Lende na sastanku jeste taj što on nije čuo tačno vrijeme održavanja sastanka.

- Da biste dobili odgovor na to pitanje, trebate kontaktirati gospodina Lendu. Ono što je on danas za medije rekao jeste da nije čuo da će se izbor za predsjednika održati poslije izbora u Domu naroda, ali u biti, gospodin Lendo nije imao ni obavezu da se odazove tom pozivu, jer danas smo mi sa 96 glasova za, podržali njih troje za izbor rukovodstva Federacije, nakon toga je bilo u Domu naroda, gdje je glasalo 79 delegata. Odluka i jednog i drugog doma, prije svega, treba da ode na potvrdu u Centralnu izbornu komisiju, nakon čega se može i treba organizirati sastanaka kandidara za rukovodstvo Federacije BiH. Nakon toga traju određeni rokovi na osnovu Ustava - rekao je Čomor.

Televizija Sarajevo je kontaktirala gospodina Refika Lendu, kako bi ga lično pitali da li će se pojaviti na sutrašnjem sastanku (današnjem op.a.) na kojem bi trebali biti svo troje novoizabranih, na što je on odgovorio da se neće pojaviti. Umjesto toga će kao najstariji od novoizabranih sazvati sastanak, ali tek naredne sedmice.

Zaplet ili rasplet situacije?

S obzirom na to, gospodin Stojanović je rekao da će se on i gospođa Bradara međusobono dogovoriti ko će biti predsjednik.

Osvrćući se na to, Nijaz Helez je rekao da, prema njegovom mišljenju ukoliko se sutra ne desi međusobni dogovor, prema aktima Predstavničkog doma, odluka o izboru predsjednika Federacije ide se na Predstavnički dom.

Na pitanje da li izbor rukovodstva Federacije BiH zaplet ili rasplet situacije, blokada ili korak naprijed ka formiranu vlasti, gosti emisije su dali različita mišljenja.

- Kada donosimo odluke, onda svi mi kao zastupnici moramo razumjeti da postoje dva doma – Predstavnički dom i Dom naroda. Ono što odluči jedan, ne mora podržati drugi i obratno. SDA kao politička partija ima 13 članova tog kluba. To joj daje i legitimitet i političku snagu, da može donositi odluke u kontekstu budućih dogovora o formiranju vlasti. Bez SDA, po Ustavu FBiH, jer Trojka s druge strane insistira na tome da se ne može bez HDZ-a. Ako se ne može bez HDZ-a, koji ima i nešto malo više delegata u Klubu Hrvata, onda se također ne može bez SDA, koja također ima 13 delegata u Klubu Bošnjaka. Nema vlasti bez SDA - rekao je Eldar Čomor.

Ustavna odgovornost

Nakon toga, svoje mišljenje je jasno definisao i gospodin Čelik, rekavši sljedeće:

- Danas možemo slobodno da kažemo, a poslije ću i obrazložiti zašto to kažem, ustavna odgovornost je na SDP-u, HDZ-u i SDA. Danas je krenula da se formira izvršna vlast, prema članu 5. Ustava Bosne i Hercegovine. Izvršna vlast se danas formirala. Danas (jučer op.a.) su oni imali priliku (Osmorka) da ponište ono što su zagovarali, mogli su da ne izglasaju rukovodstvo, ali su pristali i samim tim činom oni su dali legitimet da su u koaliciji sa SDA, HDZ-om i SDP-om. To potvrđujemo na sljedeći način. Imali smo kandidature koje su došle iz Doma naroda i to je sve teklo do današanje sjednice u Predstavničkom domu. Tu je jednoglasno (samo jedan kandidat nije glasao) donesena odluka. To je prvi put da ovako bude izabrano rukovodstvo Federacije.

Konstataciju gospodina Čelika koji je rekao da su od danas u koaliciji SDA, SDP i HDZ, gospodin Helez je negirao.

Na pitanje ko će biti predsjednik Federacije, gospodin Nikšić je rekao da ne zna, dok je Helez jasno rekao da je njegov favorit za predsjednika, odnosno predsjednicu Federacije, Lidija Bradara.

Čomor ipak kaže da danas ništa nije sigurno, te zbog toga nije htio imenovati bilo koga, jer kako kaže sve zavisi od međusobnog dogovora i odluke CIK-a. Također je rekao da ne zna koje će pozicije obnašati SDA.

