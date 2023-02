Lendo: Gdje se žuri Bradari i Stojanoviću, nema nikakvih blokada

Refik Lendo, član rukovodstva Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je kako će se najvjerovatnije naredne sedmice održati sastanak izabranog rukovodstva FBiH - njega, Lidije Bradare i Igora Stojanovića.

Poručio je kako se predsjednici stranaka SDA, HDZ i SDP trebaju dogovoriti na koji način formirati vlast u Federaciji BiH, te da je onda lahko reći ko će biti predsjednik Federacije BiH.

- Danas ću pokušati obavijestiti kolege iz rukovodstva FBiH Lidiju Bradaru i Igora Stojanovića, da nađemo neki razuman rok, objektivan da pokušamo da sjednemo, da vidimo ko će to biti predsjednik, vodeći računa o tome ko će biti premijer.

Naredna sedmica

To je jedan paket o kojem se moramo dogovoriti. Očekujem da će to biti sljedeće sedmice, ali evo u toku dana ćemo vidjeti. To što su oni danas u Sarajevu razgovarali, ne znam koja je svrha, zašto im se žuri. Nema potrebe na taj način da se odmah u početku ide oko nekih stvari koje nisu dobre. Barem ja tako gledam - govori Lendo za Faktor.

Osvrnuo se na izbor predsjednika FBiH.

- Gledajte, može svaki od kandidata da bude predsjednik Federacije. Može i Stojanović, može gospođa Bradara, mogu i ja. Nije određeno, to je kako se mi dogovorimo, ali je jasno, ako bude Bošnjak, mora biti premijer iz nekog drugog naroda i obratno. Nije zapisano da bude Lidija, Lendo ili neko drugi. Kako se dogovorimo. Procedure su da ako se mi ne dogovorimo oko predsjednika Federacije, da o tome glasa Zastupnički dom FBiH - govori Lendo.

Ne može bez SDA

Ponovio je da da neće pristati na sastav nove Vlade FBiH ako u njoj neće sjediti ministri iz SDA.

- Naravno. Ja sam tamo u tom kontrolnom paketu koji određuje premijera i Vladu. Prema tome, to je jasno, tek od ovog momenta se može razmišljati, političke partije, predsjednici partija da sjednu i da se dogovaraju. Bez nas, bez mene, to se ne može dogovoriti. To je njima jasno. I nema nikakvih pritisaka niti blokade.

Od samog početka oni znaju ko određuje vladu. Ne određuje je Parlament FBiH nego nas troje. Nema tu nikakvih pritisaka ni blokada, ne može biti nijedan dok se ne dogovorimo ko će biti premijer, vlada... To je tako jasno - naglašava Lendo.

Dogovor partija

Odgovorio je da li mu je prihvatljivo da Nikšić bude premijer.

- Ako se dogovore političke partije. Ako gospodin Bakir Izetbegović (SDA), Dragan Čović (HDZ) i Nermin Nikšić (SDP) dogovore kako i na koji način formirati vladu FBiH, onda je najlakše odrediti ko će biti potpredsjednik, a ko predsjednik FBiH. To je jedan paket, bez paketa nema određivanja.

I s druge strane, vi znate ko je pobjednik ovih izbora. To su Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta, to je 400.000 glasača. Ja sam sada na izborima dobio 20.000 oni po pet-šest hiljada. Je li ja sada da kažem: "Vi ćete praviti vladu bez Bošnjaka". Nema govora da se bez Bošnjaka išta pravi - poručio je Lendo, govoreći kao budući (pot)predsjednik iz reda Bošnjaka.