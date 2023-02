Baka Milka, koja prima pomoć Pomozi.ba, donirala 10 KM za narod Turske i Sirije

Udruženje Pomozi.ba objavilo je dirljiv gest sugrađanke, 91-godišnje bake Milke, koja je razgalila srca brojnih.

Naime ona je donirala 10 KM za pomoć narodu Turske i Sirije.

Posebno nas je dirnuo gest naše korisnice, 91- godišnje bake Milke, koja nam je uz preslatko napisano pismo poslala 10 KM za pomoć narodu Turske i Sirije!

- S obzirom na to da joj mi svakog dana na kućni prag donosimo gotov obrok, ne moramo ni govoriti u kakvom je teškom zdravstvenom i materijalnom stanju, ali to je nije spriječilo da od svojih minimalnih primanja, od kojih ne može ni sebi priuštiti sve što joj treba, izdvoji 10 KM za ljude koji su doživjeli veliku tragediju. To smo mi! Ljudi ogromnog srca – napisali su iz Pomozi.ba.