U ovoj godini završetak radova na mostu Počitelj: Bit će najviši u regiji

Most Počitelj na Koridoru 5 c prema ranijim planovima trebao je biti završen u martu prošle godine. Ipak, došlo je do određenih zakašnjenja, pa će proces trajati još neko vrijeme. Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH zbog svega je pokrenulo proceduru naplate penala izvođaču - kinesko-azerbejdžasnkom konzorcijumu Azvirt, javlja Anadolija.



900 dana

Očekuje se da most ipak bude završen sredinom tekuće godine. Ugovor o izgradnji inače je potpisan u junu 2019. godine, a ugovoreno vrijeme izvođenja bilo je 900 dana. Rok je istekao početkom septembra prošle godine.

Do sad su spojeni stubovi visine u rasponu od 92 do 97 metara, a taj od 97 metara je i najviši na mostu. Radovi su danas usmjereni na dva krajnja stuba, kao i na drugi upornjak mosta. Trenutno su spojena četiri gigantska stuba od ukupno šest. Prema projektu, most Počitelj bit će jedan od najviših u regiji. Njegova dužina iznosit će 980 metara, a visina nevjerovatnih stotinu metara.

Od Bune do Bijače

Uprkos kašnjenjima Evropska banka za obnovu i razvoj još uvijek pruža podršku projektima u Bosni i Hercegovini pa tako i izgradnji Koridora 5 c. Iz Autocesta FBiH je najavljeno da bi u ovoj godini mogla započeti izgradnja ceste od petlje Mostar-sjever do Bune, dugačka oko 30 kilometara. Dio od Bune do graničnog prelaza Bijača činit će i most Počitelj.