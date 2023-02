Govedarica o Vukanoviću: Počeo je nanositi štetu opoziciji

Član Predsjedništva SDS-a i narodni poslanik, Vukota Govedarica poručio je danas lideru pokreta "Za pravdu i red", Nebojši Vukanoviću da njegovo djelovanje unutar opozicije postaje kontraproduktivno.

Govedarica kaže da je Vukanovićevo opoziciono djelovanje i politička borba protiv SNSD-a nešto što je SDS uvijek pozdravljao, ali da njegovo djelovanje unutar opozicije postaje kontraproduktivno, posebno iznošenje “netačnih tvrdnji vezano za Opštinski odbor SDS-a Višegrad i njenog predsjednika Miroslava Кojića”.

Govedarica je ovo rekao komentarišući tekst koji je Vukanović objavio prije dva dana na svom blogu, a u kojem je napisao teške optužbe na račun Kojića i lokalnog SDS-a.

Nematanje javnosti

– Razumijem da se Vukanović i njegova stranka Za pravdu i red nastoje nametnuti javnosti i nezadovoljnim glasačima, ali način na koji on to radi nije primjeren, jer se sve više fokus stavlja na odnose unutar opozicije, a sve manje na stranke na vlasti i SNSD. Sigurni smo da SNSD likuje nad ovakvim pojavama, iako su odnosi i unutar SNSD-a i koalicije vlasti daleko lošiji nego što se to predstavlja javnosti – tvrdi Govedarica.

On kaže da je potpuno neprimjereno da Vukanović “svoj imidž u javnosti gradi na neistinama o SDS-u u Višegradu, ukoliko je poznato da je ona danas jedina opozicija u lokalnom parlamentu”.

Način glasanja odbornika SDS-a, kako dodaje on, nije nikada bio, niti treba da bude, protiv interesa građana Višegrada.

– Njegov lični odnos i očigledna netrpeljivost prema predsjedniku SDS Višegrad Miroslavu Кojiću, koje imaju genezu iz nekog ranijeg vremena, ne mogu biti opravdanje za napadanje niti Кojića niti SDS u Višegradu – kaže Govedarica.

On ističe da ukoliko Vukanović smatra da treba da ima veći politički prostor i značaj u Višegradu, kako on i najavljuje, “neka to radi pozitivnom promocijom svoje politike i na štetu stranaka vlasti, a ne na štetu SDS u toj opštini, iznoseći neistine i uvrede”.

Podsjećamo, Vukanović je prije dva dana objavio na svom blogu tekst pod nazivom: “Izdahnula opozicija u Višegradu”, a u kojem tvrdi da je na sjednici Skupštine opštine Višegrad, koja je održana u četvrtak, “formalno umrla lokalna opozicija predvođena, kako je rekao, mešetarom Miroslavom Kojićem, predsjednikom Opštinskog odbora SDS-a”.

Predratni špijun

– Inače, kadrom UDBE i predratnim špijunom Službe državne bezbjednosti Jugoslavije. Više od 30 tačaka Dnevnog reda lokalnog parlamenta završilo se danas munjevito i bez rasprave, za nešto više od sat vremena, a sve tačke i prijedlozi SNSD-ovog načelnika Mladena Đurevića usvojene su jednoglasno – napisao je Vukanović.

On je istakao da se odmah nakon oktobarskih izbora raspala skupštinska većina SDS-PDP-DNS-DF u Višegradu, nakon što je odbornik DNS Srpko Baranac prešao na “drugu stranu, a polako su mu se pridružili i svi ostali”.

– Tri odbornika SDS danas su podržali sve prijedloge SNSD i njihovog načelnika Đurevića, dok odbornik PDP Milenko Janjić nije prisustvovao sjednici, pa je formalno Višegrad ostao bez opozicije. Sve je posledica dilova iz sjene mešetara i udbaša Miroslava Kojića, koji već godinama radi u Beogradu, kao bezbjednjak u Ambasadi BiH u Srbiji, koji je očito napravio dil sa SNSD i prodao Višegrađane za šaku dolara, nekoliko ustupaka i funkcija – naveo je Vukanović.

On je u nastavku iznio niz optužbi na račun Kojića, za kojeg tvrdi da je napravio "pakt s režimom".