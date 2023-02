Historija Sarajeva: Ovo je priča o Zagrebačkoj ulici

Još u doba Osmanskog carstva, odnosno njegovih početaka na našim prostorima, otpočelo je spajanje desne i lijeve obale Miljacke, na današnjem Marijin dvoru tj. nekadašnjim Hisetima. Bila je to drvena ćuprija koja se zvala Čirišhana. Dobila je ime po fabrici ljepila - čiriš, koja se nalazila u neposrednoj blizini cuprije odnosno mosta. Vremenom će ova cuprija biti zamijenjena betonskim mostom, danas svima poznatim po imenu Suadin i Olgin, koji se do rata zvao Vrbanja most.

Taj nekadašnji drveni most spajao je dva naselja, današnji Marijin dvor sa naseljem Kovačići. Život naselja Kovačići datira od srednjeg vijeka ,a nalazi se na padinama Debelog brda koji je sastavni dio Trebevića.

Naseljavanje Kovačića u novom dobu počinje u austrougarskom periodu, a punu urbanizaciju doživljava u bivšoj Jugoslaviji. Danas je poznat i po tome sto je isprepleten ulicama koje nose nazive jugoslavenskih gradova.