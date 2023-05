Porodica Samira Škiljana, spasioca iz Jajca, koji se vraća iz Turske: On je naš heroj

Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina - USAR tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) i Gorske službe spašavanja Federacije BiH, koji su prethodnih dana u pokrajini Hataj u Turskoj, učestvovali u akcijama spašavanja nakon razornog zemljotresa koji je 6. februara pogodio jug ove zemlje, danas se vraćaju kući.

Ispred sarajevske Vijećnice oca i supruga Samira koji je pomagao u spašavanju u Turskoj dočekat je kćerka Anesa, sin Ajdin i supruga Amra. Porodica Škiljan je došla čak iz Jajca.

- Naš otac za nas je veliki heroj. On je već odavno za nas heroj s obzirom da je ranjen tokom rata, ostao mu je metak u mozgu. On je danas pripadnik GSS-a Jajce. On je za nas otišao u veliku akciju u Tursku. Bili smo u konstantnom kontaktu i bili smo mu velika podrška da zna da nije tamo sam - rekla je njegova kćerka Anesa.

Podsjećamo, nakon što se skupe ispred Vijećnice, spasilački timovi iz Republike Turske otići će u Centar za operacije deminiranja i uklanjanja NUS-a u Azićima na Ilidži.