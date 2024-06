Aida Obuća: SDA će biti dio vlasti u FBiH, to niko neće zaustaviti

Delegatkinja u Domu naroda FBiH osvrnula se na formiranje vlasti u FBiH i poručila da će SDA biti dio vlasti na nivou FBiH te kako nijedan jedan domaći ili strani projekat neće to zaustaviti.

Njenu objavu na Facebooku prenosimo u cijelosti.

- SDA - Stranka demokratske akcije će biti dio vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i niti jedan domaći ili strani projekat neće to zaustaviti.

Vazalska vlast

Svjedoci smo nasrtaja na ustavnopravni poredak naše domovine od strane udruženog političkog poduhvata. Predvodnici tog pokreta kojeg čine malograđanski politički diletanti pokušavaju lažima, spinovima i nestručnim tumačenjima osigurati dovoljan prostor da njihovi mentori derogirajući demorkatiju i vladavinu prava uspostave oktroisanu vazalsku vlast. Zbog takvih sila koje nasrću na naš suverenitet važno je istaći nekoliko činjenica:

Stranka demokratske akcije je tvorac demokratije na ovim prostorima i njeni dužnosnici nikada neće dozvoliti negiranje našeg ustava i zakona. Naročito to neće dozvoliti Refik Lendo general Armija Republike Bosne i Hercegovine bez obzira na prijetnje dezerterskih političkih aparačika.

Članovi 1. i 5. odjeljka B Ustava Federacije Bosne i Hercegovine jasno propisuju da je predsjednik sa potpredsjednicima šef izvršne vlasti koji po vlastitoj diskreciji imenuju i razrješavaju Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i nikakva količina potpisa to ne može promijeniti ili zamijeniti.

Mogućnost potvrde

Predstavnički dom Parlament Federacije BiH samo ima mogućnost potvrde navedene odluke pa makar se radilo o kako to reče delegat SDP BiH “ljudima sa ulice.” Vlada Federacije BiH nije kredit da do nje dođete potpisima sudužnika i vrijeme je da to shvatite.

Bosanskohercegovački patrioti su nama i našim partnerima dali povjerenje od 345.852 glasa (SDA 238.116/DF 107.736) za razliku od vaših 285.801 (SDP 131.328/NiP 67.191/NS 50.820/PDA 18.312/BHKFI 18.150) što je razlika od 60.051 ili više od dvije PDA i Fuada Kasumovića. Opredjeljenje građana je i više nego jasno, posebno ukoliko uzmemo činjenice da na našim listama ima kantonalnih zastupnika koji su osvojili više glasova nego pojedine stranke n-torke dok neki vaši delegati u domovima naroda nemaju ni izborni legitimitet.

Krovni akt

Ustav nije švedski stol već krovni pravni akt koji propisuje višeslojne većine i nije moguće po osnovu 14 delegata proglasiti HDZ Bosne i Hercegovine nezaobilaznim a SDA sa 13 nepoželjnim partnerom. Narod je prozreo vaše pokušaje da se pretvorite u cvijetne aranžmane iz 40. godina prošlog vijeka, vrijeme je da se vratimo u 21. stoljeće.

Pozivam sve one odgovorne patriotske pojedince i političke subjekte da se odreknu “poglavničkih” i “monarhističkih” pokušaja oktroisanja vlasti i okončaju destruktivne procese nametanja volje HDZa i СНСД - SNSD.

One aktere i njihove “dobre dečke” koji prijete i nastavljaju sa antidejtonskim djelovanjem upućujem da malo više čitaju Krležu i nauče da “nigdje, nikad, niko nije pronašao stećak na kome Bosanac kleči i moli. Na kom je prikazan kao sužanj.” To neće gledati ni danas - poručila je Obuća na Facebooku.