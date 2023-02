Lazić: Građani BiH su više od 85.000 puta pozvali humanitarni broj

Društvo Crvenog krsta BiH na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu predstavili su rezultate akcija organiziranih za pomoć stanovništvu Turske i Sirije.

Ovom prilikom prisutnima su se obratili Rajko Lazić, generalni sekretar Društva Crvenog krsta/križa BiH i sekretar Crvenog krsta RS u novom mandatu, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić, Elmir Camić šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Džana Kapić.

- Društvo Crvenog krsta/križa BiH 6. u ovom mjesecu je odmah raspisalo humanitarni broj 17023 i otvorilo humanitarni žiro račun kako bi pomoglo ugroženom stanovništvu. Mi smo stupili u kontakt s kolegama iz turskog polumjeseca koji djeluje i u BiH i direktno sa Crvenim polumjesecom Turske i izrazili saučešće i ponudili ljudske resurse i materijalno-tehničke koje raspolaže struktura Crvenog krsta/križa BiH koju čine Crveni krst RS i Crveni krst FBiH, kao i Crveni krst/križ Brčko Distrikt – rekao je Lazić.

Resursi na raspolaganju

Između ostalog, dodao je da su indirektno stupili u kontakt s kolegama Crvenog polumjeseca Sirije preko međunarodne federacije kako bi izrazili saučešće i dali im materijalno-tehničke i ljudske potencijale.

- Sa terena smo dobili i listu potreba u robama koje su neophodne na terenu za ugroženo stanovništvo Turske i Sirije – dodao je Lazić.

Sa današnjim danom su građani u BiH više od 85.000 puta pozvali humanitarni broj i to je dobar odziv, više od 170.000 KM dodaje. Na žiro račun je uplaćeno više od 170.000 KM.

Pomoć RS

Kao sekretar Crvenog krsta RS Lazić je istakao da je i na teritorij RS organizirana humanitarna pomoć za ugroženo stanovništvo Sirije i Turske.

- Da u ovoj sedmici najavim konvoj od 20 šlepera koja je podrška Vlade RS i predsjednika RS Milorada Dodika i to me raduje kao predstavnika Crvenog krsta da će ići pomoć preko naše organizacije i da ćemo mi završiti sve papire i da će to otići direktno na teren – dodao je Lazić.