Bijeljinka Dijana Stevanović radila u obezbjeđenju Muamera Gadafija

Bijeljinka Dijana Stevanović, vlasnica salona ljepote “DijanaS”, kaže da je to njena ne samo primarna profesija, nego i ljubav, ali se prisjetila i perioda kada je bila član obezbjeđenja nekadašnjeg libijskog lidera Muamera Gadafija.

- Moja mama je medicinski radnik. Ja nisam nikad ni mislila da ću da se bavim tim poslom. Jako sam kreativna i uvijek sam od malena željela da budem frizer. Ja sam i profesionalni šminker, završila sam Akademiju u Londonu - ističe ona u emisiji "KAFICA" portala InfoBijeljina.

Došla u kontakt s ljudima bliskim Gadafiju

Namjera joj je bila da se bavi tim poslom i otišla je u Libiju.

- Kroz taj posao sam vrlo brzo došla u kontakt sa ljudima koji su sa porodicom Gadafi i tokom vremena stekli su povjerenje i došlo je do tog ponuđenog posla - prisjeća se ona te dodaje da je ponosna jer je bila dio te imperije.

Gadafija je, dodaje, pratila i na putovanjima i obišla je cijelu Afriku. U jednom momentu joj je, ističe, lično Gadafi rekao da kreću nove obuke za obezbjeđenje, te da bi volio da ona postane dio tog tima.

Putovanje trajalo 12 dana

- Došli smo sa putovanja koje je trajalo nekih 12 dana, smjestili smo se u rezidenciju i ja sam dobila poziv da se javim šefu, to je bilo u toku noći, u pola jedan otprilike. Mislila sam da se nešto desilo. Došla sam u kancelariju i on je meni rekao sjedni, da pričamo. Rekao mi je, trebaju da budu nove obuke za obezbjeđenje, ja bih volio da ti, uz to što već radiš, pređeš u obezbjeđenje. Ja sam bila malo u šoku - kaže Dijana.

Obuke su, kako kaže Dijana trebale krenuti sutradan, a ona ga je pitala kad mora da odgovori na ponudu, a on joj je odgovorio “Odmah”, nakon čega je ona rekla “Hoću”.

Dijana je u Libiji provela 18 godina, a kako kaže bilo je i kritičnih situacija, gdje je i ona morala lično da reaguje.