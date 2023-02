Rasprava Lende i Stojanovića: Sa SDA niko ne želi da priča, osim DF-a

Formiranje vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine tema je prvog ovosedmičnog Polisa u programu TVSA, gdje su gosti bili Refik Lendo i Igor Stojanović.

- Ja sam kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednika, a moj prijatelj Igor je već jedan od potpredsjednika - rekao je Lendo, a na pitanje voditeljice znači li to da priznaje da je Stojanović potpredsjednik, a gospođa Bradara kandidat za predsjednicu FBiH, kazao je:

Ne priznaje Bradaru za predsjednicu FBiH

- Ne priznajem, to tako ne može da bude. Konačno će Zastupnički dom dati odluku ko će biti predsjednik, a ko će biti potpredsjednici.



Stojanović ističe da su Lendu pozivali na sastanak već tri puta, te da se nisu uspjeli sastati nijednom.

- S obzirom da imamo politički dogovor koalicije Osmorke zajedno sa HDZ-om u kojoj gospodin Nikšić treba da bude premijer Vlade i s obzirom na propise koje imamo od OHR-a u kojem ne može iz iste nacije biti predsjednik Federacije i premijer, mi smo danas (jučer) prema koalicionom dogovoru odlučili da prezentiramo da će to biti gospođa Bradara, kako bismo završili cijeli proces i imenovali za premijera gospodina Nikšića - rekao je Stojanović.

Lendo je u razgovoru objasnio zašto nije bio na današnjem (jučerašnjem) sastanku:

- Sjednica Doma naroda još nije bila ni završena kada su i prvi sastanak zakazali, a oni su već otišli da zasjedaju i da se u 5-10 minuta odredi ko je predsjednik, a ko su potpredsjednici.

Zamolio sam da to malo sačeka, s obzirom da je uvijek bio neki paket kad je u pitanju premijer i predsjednik Federacije. Predložio sam da to bude za sedam dana, odnosno naredni petak u 10 sati, da se nas troje sastanemo, a u međuvremenu sam opet uputio pismo predsjednicima ove tri političke partije i zamolio ih da nam oni pomognu.

Kako je došlo do sastanka

Stojanović je obrazložio na koji način je došlo do sastanka.

- U četvrtak smo dobili obavještenje od predsjedavajućeg Doma naroda koji nam je obezbijedio salu 109 za dogovor, s obzirom da je ustavna obaveza da nakon našeg izbora na Domu naroda, mi treba između sebe da odaberemo predsjednika Federacije. Lendo nije došao. Nakon press konferenije smo ga ponovo pozvali sutra ujutro u 11 sati, nije se pojavio ni na tom sastanku - kazao je on.

Stojanović je istakao da su od Lende onda tražili precizan termin kako bi eventualno mogao biti prisutan.

- On je rekao da će nam javiti do dva sata, a onda umjesto da nam javi ,mi smo ga samo dva sata nakon tog poziva zatekli na press konferenciji. Bio je u mogućnosti da ima press konferenciju dva sata poslije, ali ne i da dođe na sastanak - istakao je on.

Stojanović je u Polisu naglasio i da Lendino insistiranje na dogovoru predsjednika tri stranke (HDZ-a, SDA i SDP-a) nema veze s njima kao ljudima izabranim za rukovodstvo Federacije BiH, a onda i dodao da kada je u pitanju dogovor o kojem Lendo govori, odnosno da ko će biti premijer uslovljava i ko bi trebao biti predsjednik Federacije, taj dogovor već postoji, pritom misleći na koaliciju Osmorke i HDZ-a.

Na pitanje novinarke zašto nisu sačekali petak za sastanak, onako kako je to Lendo instistirao, Stojanović je odgovorio:

- Nemamo nikakvu garanciju da će se gospodin Lendo pojaviti i u petak. Pretpostavljam da je javnost vidjela da su predsjednici Nikšić i Čović odbili razgovor sa Izetbegovićem. Mi to kao uslov za naš sastanak ne treba da poštujemo, nigdje to u našoj ustavnoj obavezi ne stoji, da se oni moraju sastati.

Čime su se rukovodili kada su ova dva od tri kandidata donijela odluku, Stojanović objašnjava:

- Dogovorili smo se ono što smo se koaliciono dogovorili; da krenemo u proces kako ne bi bilo zastoja. Naša je želja da formiramo vlast što prije i mislim da je to apsolutno legitimno.

Da li postoji bojazan od toga da odluka neće biti validna s obzirom na to da je donesena bez Lende, Stojanović kaže:

- Mi smo odluku da gospođa Bradara bude predsjednica uputili prema predsjedvajućoj parlamenta Zastupničkog doma koja treba da na osnovu našeg prijedloga organizuje sjednicu i da se na toj sjednici glasa o našem prijedlogu.

Stanje u državi

Lendo je u emisiji naglasio da ne blokira uspostavu vlasti Federacije BiH.

- U BiH nije dobro da se dvojica dogovaraju protiv trećeg. U BiH nikad nije dobro da se žuri. Kolega Igor kaže koalicija okupljenja oko SDP-a, a meni to liči na koaliciju okupljenju oko HDZ-a.

Mislim da je to pravi naziv. Druga stvar je da kažu nismo se dogovorili. To je u redu. Međutim, oni su danas donijeli odluku da je gospođa Lidija predsjednica, a nas dvojica potpredsjednici. O tome se ne može glasati.

Stanje u državi Lendo opisuje i ovako:

- U BiH se pije kava, kafa ali i bosanska kahva. Ako se te tri kafe ne piju to nije dobro. Večeras nije dobro da mi raspravljamo o nekim stvarima o kojima mi treba da sjednemo u kabinet. Još nismo primili ni dužnosti.

Stojanović kaže:

- Mi smo se dogovorili, samo SDA nije dio tog dogovora. Pijući kafu, kahvu ili kavu mi smo došli u situaciju da imamo četiri i po godine tehničku vladu i da niko ništa ne radi.

Došli smo u situaciju da za osam godina imamo duplo manje autoputa nego za četiri prethodne godine koje su se radile, i mislim da više za kafu, kavu ili kahvu nema vremena. Ne želim biti dio rukovodstva u kojem će kahva, kafa ili kava biti prioritet. Ovdje je prioritet da obavimo svoju ustavnu obavezu.

Mislim da se ovdje radi samo o kupovini vremena. Želim da koalicioni dogovor koji postoji provedem u djelo, na kraju krajeva. To je sasvim legitimno.

"Volja građana"

Lendo poručuje da niti jednog momenta ne želi blokirati i zaustaviti procese, ali da želi uozbiljiti tri navedene političke partije.

- Mi smo i sad pobijedili. Vi imate ukupno manje glasova nego sam ja dobio na ovim izborima. Mi imamo volju građana koji su glasali i traže da SDA vodi procese.

Stojanović mu je odgovorio.

- Sa vama niko ne želi da priča, osim DF-a. Ne možete na osnovu ličnih glasova da zanemarite tri i po miliona ljudi koji čekaju vlast - rekao je Stojanović u Polisu na TVSA.