Konaković: Pokušavamo politikom kompromisa pokrenuti stvari sa mrtve tačke

- Prije Zagreba, posjetili smo Brisel i tako pokazali da BiH ima euroatlantske ambicije.

Bosna i Hercegovina je zahvaljujući i Hrvatskoj dobila kandidatski status i želimo rješavati 14 prioriteta reformskih kako bi pristupili EU.

Zahvaljujem se što ću se sastati sa premijerom Andrejom Plankovićem i predsjednikom Zoranom Milanovićem (predsjednik) što znači da je ova posjeta dobrodošla i da imamo ispružene ruke da okončamo tenzije i da imamo dobre odnose.

Pokušavamo politikom kompromisa pokrenuti stvari sa mrtve tačke. Ovo je teži put, politka dijaloga, razgovora. Prvo smo govorili o našim šansama i prilikama koje nećemo danas riješiti, ali da na sto dođu teme jadransko – jonske konkcije, aerodromu u Trebinju, južnoj interkonekciji i to je ekonomska prilika za BiH.

U planu je da do zajedničke sjednice koja je planirana za šesti mjesec i da neka od ovih pitanja rješavamo. Tu je i pitanje izmjena Ustava i Izbornog zakona. Ja nisam prvi koji je govorio da nije fer da Hrvatima u BiH biramo člana Predsjedništva BiH. To su govorili i Haris Silajdžić, to je govorio i Bakir Izetbegović i Fahrudin Radončić, reis Kavazović... - rekao je Konaković.

Konaković je naveo da želi BiH vratiti na poziciju koja joj prirodno pripada, da bude most između Istoka i Zapada.