Višković o nabavci sedam tona pomfrita: Nećemo ga Dodik i ja sami pojesti

Premijer RS Radovan Višković izjavio je da planirana javna nabavka namirnica nije namijenjena "za njega ili predsjednika RS" već za javni, odnosno Ugostiteljski servis Vlade Srpske.

- Ovo nije za restorane RS, iako su i oni uključeni u to, već više za javni servis koji upravlja i gazduje i objektima na Jahorini, odnosno "Rajskom dolinom" i objektima koji pripadaju tom kompleksu. To je isključivo jedna javna nabavka koja je obuhvaćena i za te potrebe – rekao je Višković novinarima u Banjoj Luci.

"Neće pojesti 14 tona pomfrita"

Komentarišući tvrdnje da je "Vlada RS spremna da izdvoji oko milion KM za nabavku najkvalitetnijih namirnica za potrebe Palate Republike, Narodne skupštine i restorane VS", Višković je naglasio da predsjednik Vlade, Republike ili Narodne skupštine neće, kako to tvrde u pojedinim medijima, "pojesti 14 tona pomfrita i druge hrane".

– Tema koja treba da zabavi javnost u RS, po meni je, kada sam to pročitao, degutantna. To je nešto što je uključeno i ono što posluje na bazi ekonomskih okvira – naglasio je on.

Moraju se proći javne nabavke

Višković je istakao da, ukoliko su popunjeni kapaciteti u "Rajskoj dolini" gosti imaju pravo da dobiju hranu kakvu žele, te naveo da Ugostiteljski servis podliježe javnim nabavkama, budući da je u okviru Vlade RS.

– Ne može samostalno kao ostali ugostitelji da ode na pijacu ili mesaru pa da danas kupi namirnice, već mora da prođe javne nabavke. To je isključivo zbog njih i sve što se (u medijima) pominje u vezi sa luksuzom, namijenjeno je za te potrebe 99 posto, a ne za mene ili predsjednika RS – rekao je Višković.