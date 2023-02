Lendo: Ako ne budemo imali sastanak u petak u 10 sati, neće biti dogovora

Gost današnjeg izdanja emisije Rezime Federalne televizije bio je Refik Lendo, kandidat za predsjednika, odnosno potpredsjednika Federacije BiH.

Kaže da je zakazivanje sastanaka komplikovano.

- Naša Federacija BiH je prilično složen proces i u svemu tome ovaj početak ne ide onako kako sam ja to zamislio. Ja sam u tri mandata bio načelnik Općine Novi Travnik i uvijek smo očekivali da Vlada FBiH bude u funkciji građana, međutim za ovo par dana čini mi se da je opravdana naša kuknjava na nivou lokalne zajednice da to tako i nije. Prema tome, današnji poziv za 11 sati, ja sam prethodno uputio prijedlog, molbu da nas troje se sastanemo u petak u 10 sati i, kako je to Ustav predvidio, da se nas troje dogovorimo o rukovodstvu. Nama ne treba arbitraža. Predviđeno je da se nas troje dogovorimo o rukovodstvu i ja očekujem da ćemo mi u 10 sati da se dogovorimo. Prema tome, nema potrebe da ja idem u 11, ako će sastanak biti u 10 sati. Ako ne bude sastanka u 10 sati, onda nema sastanka ni u 11 sati. Ne možemo da pravimo sastanak u okviru Parlamenta, predviđeno je da se nas troje sami dogovorimo i ne vidim razlog zašto mi to ne bi dogovorili u 10 sati - rekao je.

Navodi da je zamolio Igora Stojanovića i Lidiju Bradara da se sastanku u petak.

- U međuvremenu sam zamolio i predsjednike stranaka da nam pomognu oko našeg dogovora. Da SDA, HDZ i SDP nađu kompromis i nama kažu rješenje, ko bi to trebao da bude u rukovodstvu Vlade Federacije i onda ćemo se mi za 5 minuta dogovoriti ko je predsjednik, a ko potpredsjednici. Nisu rekli da neće doći. Pokušavam da idemo korak po korak. Meni ne pada na pamet da nešto blokiram - kazao je.

Sugestije političkih partija

Lendo ističe da će, ako dobiju sugestije da su se političke partije dogovorile oko premijera Federacije, onda odrediti ko će biti predsjednik Federacije.

- Ako ne bude tog dogovora onda se ni mi nećemo moći dogovoriti ko će biti predsjednik, odnosno potpredsjednici. Uslov je ovog političkog dijela da se dogovore, da bi mi mogli da se dogovorimo. Izebtbegović je zamolio da sjednu u četvrtak da pokušaju da se dogovore i ja očekujem da ćemo imati neka saznanja - dodao je.

Kaže da čelnici stranaka treba da se dogovore da će u procesima formiranja Vlade učestvovati SDA i DF.

- SDA ima dosta kadrova kad su u pitanju i ministri i premijer. Osnova je da pokažemo da Vlada FBiH mora biti u procesima zajedno sa SDA. I u tom dijelu nikakvih problema neće biti da se dogovorimo. SDA sa DF-om je pobjednik ovih izbora i ne smije se dogoditi da se pobjednik izbacuje iz ovih procesa. Ja sve vrijeme molim da se taj dio shvati ozbiljno, da ovi procesi bez SDa i DF-a neće moći da krenu naprijed - ocijenio je.

Skretanje pažnje

O optužbama da ruši demokratska načela, Lendo kaže: "Pokušavaju da taj način da skrenu pažnju i optuže mene ili SDA da se priprema blokada. Ja bih volio da bude jedan od uslova da se skupe potpisi i ko ima potpis da se odredi mandatar Vlade. Međutim nije to tako. Nisam siguran da imaju većinu, a i ako imaju ona ništa ne znači pri formiranju Vlade Federacije. Ko god bude predsjednik Federacije mora imati saglasnost dva potpredsjednika da se odrede ministri, premijer - kazao je.

Tvrdi da u njegovim rukama nisu poluge za blokadu, nego poluge za formiranje Vlade Federacije.

- Mi prvo ne znamo ko će biti u rukovodstvu Federacije. To može da bude i Bošnjak i Srbin i Hrvat. Niko nije rekao da to mora da bude Hrvat. Ja ne volim riječ blokada, ja govorim o procesima. A proces je taj da se mi dogovorimo ko će biti predsjednik - rekao je.

Smatra da visoki predstavnik neće uložiti neke posebne amandmane.

- Na kraju krajeva ako i donese određene odluke one se moraju ugraditi u Ustav FBiH. SDA nema ništa protiv tog dijela. Ne bi bilo dobro da to budu samo neke trenutke odluke, to ne bi imalo smisla - istakao je.

Vlada u interesu građana

Kaže da se slaže sa Draganom Čovićem da građani Federacije zaslužuju i trebaju da imaju što je moguće prije Vladu FBiH koja će raditi u interesu građana.

- Koalicija Osmorke koja se okuplja oko HDZ-a, zaista ovo srljanje u nešto ne vodi da će doći do energičnog formiranja Vlade. Ovo kako oni rade je put kako će doći do zastoja. Ja pokušavam da idemo korak po korak. Ovo što su jučer i ovih dana pokušali da se dogovore bez Bošnjaka, to nije dobro kad je u pitanju BiH. To nije tempo koji može da dovede do nekih rezultata - dodao je.

Smatra da izjave Elmedina Konakovića pokazuju da se pokušava da se dio suvereniteta BiH dijeli sa Republikom Hrvatskom. "To nije dobro i nema govora. BiH je nezavisna, suverena država. Mislim da i previše Hrvatska umiješala. Izborni zakon treba promijeniti ali tako da se on mijenja u okviru BiH."