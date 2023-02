Izetbegović: Ovakvom odnosu prema Bošnjacima moramo se zajedno suprotstaviti

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović poručio je da napad na glavnog imama u Kozarcu hafiza Amir-ef. Mahića i slučaj džamije u Rabranima jasno govore o današnjem odnosu prema Bošnjacima u Bosni i Hercegovini, te da je neophodno takvom odnosu zajedno se suprotstaviti.

Kako je Izetbegović kazao u intervjuu za BIR televiziju, Bošnjacima ja danas potreban probosanski blok.

- Mi imamo napade na imame, na džamije, na objekte koji se pokušavaju obnoviti, uvrede. Vrlo ružnih stvari se desilo, a verbalni delikt se pokušava uvesti samo za muslimane, za Bošnjake - kazao je Izetbegović.

Džamija u Rabranima

Slučaj džamije u Rabranima, kako je ocijenio, pokazuje da se navikavamo na to da "tamo gdje HDZ vlada da su Bošnjaci građani drugog reda, da ne mogu da dođu do svojih prava".

- Stalno pričaju o vlastitoj ugroženosti, a kada pogledate kako žive Bošnjaci u Čapljini, u Stocu i slično, to je jako loše. U Mostaru su sebi dali dozvolu za toranj za katedralu, koji je dvostruko ili trostruko veći nego je normalno, to je poruka o dominaciji. Izdali su sebi dozvolu u Mostaru na vakufu za izgradnju kazališta, a ne daju dozvolu za džamiju. Stavljaju oko nje žutu traku da ljudi ne mogu obaviti namaz. Zbog svega toga nam je potreban probosanski blok - nagalasio je Izetbegović.

U jednom takvom odgovoru na stanje Bošnjaka, kazao je predsjednik SDA, mora se zajedno nastupiti, "a ne da polovina šuti i da samo gleda kako da uđe u vlast, uz pomoć snaga koje to rade Bošnjacima".

U intervjuu koji je vodio glavni urednik BIR televizije Kasim Softić, Izetbegović je ocijenio da ni peti mjesec od održavanja općih izbora u BiH, uprkos obećanju o brzoj provedbi izbornih rezultata i formiranju institucija vlasti, nije puno toga urađeno.

- Ne bih rekao ni da je sporo, koliko je loše. Namjenski je razbijen probosanski blok, koji je bi trebao imati prirodnu koheziju, zajednički zadatak kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, blok stranaka koje jednako vide Bosnu i Hercegovinu, međunacionalne odnose u njoj, njenu evropsku i NATO budućnost, i tako dalje - kazao je Izetbegović.

Podjela probosanskog bloka

Smatra da brzina provedbe i nije toliki problem, koliko je problem to što je zbog "pohlepe dijela stranaka iz probosanskog bloka, ohrabrenih strancima", došlo do podjele probosanskog bloka i servilnosti prema SNSD i HDZ -u, čime su učinili da Bošnjaci, patriote, gube pozicije.

Zbog svega, kako je pojasnio, mora doći do uspostave probosanskog bloka koji bi bio protuteža SNSD-u i HDZ-u.

- Ja sam to nudio još prije četiri ili pet godina SDP-u, jer ne vidim alternativu jednom pozitivnom ujedinjavanju koje ne bi ušlo u konflikte sa spomenutim dvojcem, nego bi stvari u Bosni i Hercegovini stavilo na mjeru. Dvojac SNSD i HDZ bi bio nesretan kada bi se to desilo, kao što je sada sretan kad vidi da se ostvarila ona Dodikova da će Srbi i Hrvati vladati nad muslimanima. Pohlepa je problem, potrčali su neki iz tog bloka. Ali, mislim da se taj probosanski blok može desiti već u ovom mandatu, bez obzira na sadašnju atmosferu i ovaj odnos prema SDA - smatra Izetbegović.

Također, osvrnuo se i na animozitet prema inicijativi o probosanskom bloku, ali i saradnji sa SDA.

- Ljudi su pomislili da mogu dobiti kompletan udio u vlasti, da to ne moraju dijeliti ni s kim. Ohrabreni su od stranaca da to rade. Jer, probosanski blok bi bio širok, ne bi tu bilo puno vlasti ni za koga, ali bi bila jaka pozicija za sve one koji predstavljaju patriote Bosne i Hercegovine. Postavile bi se linije onoga što mi hoćemo, šta nećemo, gledali bi da pomirujemo, da zemlja ide naprijed, imali bi jedan snažan motor, jer bismo se u startu dogovorili o stvarima koje jasno vidimo, i na osnovu toga podijelili. Mislim da će se, prije ili kasnije, dominaciji dvojca SNSD i HDZ morati suprotstaviti na takav način - naglasio je Izetbegović.

"Najlošiji saziv Vijeća ministara"

Govoreći o Vijeću ministara, Izetbegović smatra da još dugo neće doći do očekivanog iskoraka.

- Ima tu ljudi koji su na crnim listama, ljudi koji su osuđivani, ljudi sa sumnjivim diplomama, neiskusnih ljudi. Sve u svemu, i to nije samo moje mišljenje, nego jasna stvar, to je najlošiji saziv Vijeća ministara od Dejtona naovamo. Tu su pale u vodu priče o meritokratiji - naglasio je on.

Izetbegović je komentarisao i proces formiranja federalne izvršne vlasti, te spomeno tri moguća scenarija, odnosno da visoki predstavnik nametne rješenje, da Refik Lendo potpiše predloženo imenovanje vlade ili da se formira novi koalicioni blok u kojem će biti i SDA.

- Da Lendo potpiše nešto što je protiv interesa Bošnjaka i interesa SDA, neće se desiti 101 posto. Da Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nešto potpiše nakon što je kazao da se izvole dogovoriti sa SDA je 99 posto da to neće uraditi. Kad to saberemo to je 200 posto. Ostaje šansa da progledamo - smatra Izetbegović.

Borba za kontrolirajuću poziciju

Predsjednik SDA je kazao i da ćemo tek u narednom izbornom ciklusu vidjeti kakva je šteta nanesena donošenjem izmjenama Izbornog zakona.

- Počet će borba za tu kontrolirajuću poziciju, gurnut ćete ljude u političku korupciju. To nam je priredio visoki predstavnik, toliko je podebljao taj etnički princip, umjesto da se okrene prema građanskom, prema nečemu što znači normalno uređena država - kazao je on.

U intervjuu je Izetbegović govorio i o HDZ-u, hrvatskom korpusu i ulozi Hrvatske, ocjenjujući da najveću cijenu za nedosljednost u djelovanju, koja je varirala od pune podrške Bosni i Hercegovini i Bošnjacima do sušte suprotnosti, plaća sam hrvatski korpus.

