Ocu troje djece Ramizu Javorašu iz Sarajeva potrebna pomoć: Srce mi se gasi

Ramiz Javoraš, otac troje djece, svoju bitku vodi već godinama, a uslove za transplataciju srca nema. U Bosni i Hercegovini mu ne mogu pomoći, a jedina opcija je odlazak ili u Hrvatsku ili u Njemačku.

- Ja srce ne mogu da dobijem. Uz pomoć građana i njihove pomoći, ugrađen mi je ICD defibrilator, jer država to nije htjela da plati. To su mi morali ugraditi, jer sam preživio kliničku smrt, da me čuva u životu, dok se ne bi našlo neko rješenje. Međutim, rješenja nema – rekao je Javoraš kroz suze, za portal „Avaza“.

Javoraš ima konstantne aritmije.